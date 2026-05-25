Uruguay arrancó la semana entrenando con 13 jugadores: quiénes son y cuándo se conoce la lista de convocados

La selección uruguaya sigue preparando su estreno en el Mundial 2026 y en las últimas horas, ascendió a 13 la cantidad de jugadores que ya se sumaron a los entrenamientos en el Complejo Celeste. En la tarde de este lunes la propia AUF publicó un video en el que se puede ver entrenando a Darwin Núñez, Joaquín Piquerez, Brian Rodríguez y Giorgian de Arrascaeta.

Dos de ellos, de Arrascaeta y Piquerez, arrastran lesiones de las que buscarán recuperarse antes del debut uruguayo en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita el próximo 15 de junio. De Arrascaeta se fracturó la clavícula jugando por Copa Libertadores con el Flamengo hace casi un mes, y Piquerez viene de operarse de una rotura de ligamentos del tobillo derecho que sufrió durante el último amistoso que jugó Uruguay contra la selección de Inglaterra.

Hasta el momento, ya son 13 los jugadores que se encuentran presentes en el Complejo Celeste a la espera de que Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, dé la lista final de 26 convocados para la próxima Copa del Mundo. El plazo final para que el técnico argentino entregue dicho listado es el próximo sábado 30 de mayo, mientras que la FIFA hará oficial las listas de los próximos 48 equipos el martes 2 de junio de la siguiente semana.

Los jugadores que ya llegaron son: Santiago Mele, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matias Viña -que también se recupera de una lesión en su aductor derecho-, Joaquin Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Braian Rodriguez, Facundo Pellistri, Darwin Nuñez y Federico Viñas.

Por otra parte, esta tarde la selección uruguaya de fútbol publicó en su cuenta oficial de YouTube un video de los entrenamientos en el que Darwin Núñez, Braian Rodríguez, Giorgian de Arrasceta y Joaquín Piquerez realizan ejercicios de acondicionamiento sin pelota. El centrodelantero artiguense lleva casi dos meses sin jugar, ya que su último partido fue, justamente, con la selección uruguaya el pasado 31 de marzo en el amistoso contra Argelia.

En cambio, varios jugadores que previamente formaron parte del proceso de la selección uruguaya ya anunciaron que no formaran parte del plantel para el próximo mundial: Nahitan Nández, Luciano Rodríguez, Facundo Torres,