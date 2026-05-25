Ronald Araujo en su llegada a Uruguay: “Tenemos que estar todos juntos y confiar en esta selección"

Ronald Araujo ya está en Uruguay y comenzó a palpitar lo que será el Mundial 2026 junto a la selección de Marcelo Bielsa. El defensor del Barcelona arribó al país y dejó varias declaraciones cargadas de ilusión, optimismo y sentido de pertenencia de cara a la gran cita.

“Me encuentro muy bien. Jugué 45 minutos y salí por precaución. Tenemos un Mundial cerca y hay que tener cuidado”, expresó el zaguero, que además recordó la frustración de haberse perdido la Copa del Mundo pasada: “Todos saben que me perdí el Mundial pasado y tenía mucha ilusión por estar acá”.

Araujo aseguró que el grupo llega con enormes expectativas para afrontar las próximas semanas de preparación. “Se viene algo muy lindo para todos nosotros. Tremenda expectativa, mucha ilusión y muchas ganas de vivir esta previa con este tiempo que tenemos para trabajar, que nos va a venir muy bien”, señaló.

El defensor también habló sobre el potencial del plantel celeste y el convencimiento interno de poder competir a gran nivel: “Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y estamos seguros de que si estamos todos juntos vamos a hacer un gran Mundial”.

Consultado sobre la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria, Araujo reconoció su sorpresa: “Obvio que me sorprendió la ausencia de Nández. Todo el mundo sabe la calidad de jugador que es y lo que representa para nosotros como jugador y compañero”.

Además, destacó la importancia de la unión del grupo y del apoyo de todo el país: “Tenemos que estar todos juntos, tirar para el mismo lado. Somos un país chiquito y todos nos necesitamos. Hay que confiar en esta selección porque herramientas y calidad de jugadores las tenemos”.

Ronald Araujo con pelota en el amistoso entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

En relación con Marcelo Bielsa, contó que mantiene contactos vinculados a sus actuaciones en el club catalán: “No he hablado con Marcelo. Después de cada partido vemos videos de mis partidos, pero nada más”.

También se mostró entusiasmado por compartir ataque y plantel con Darwin Núñez: “Con Darwin tenemos mucha ilusión, sabemos lo que podemos aportar a la selección”.

Por último, Araujo bromeó con futuras promesas en caso de lograr el máximo objetivo: “Si salimos campeones del mundo, hago cualquier cosa”.