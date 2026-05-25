Luis Suárez: "Me sacrifiqué mucho por mi país; di un paso al costado y hoy me toca ser un hincha de Uruguay"

Luis Suárez volvió a ser titular con la camiseta de Inter Miami este domingo y marcó un hat-trick en un partido ante Philadelphia Union. Con la victoria, el equipo que tuvo a Maximiliano Falcón en el banco de suplentes, llegó a 31 puntos gracias a nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas para ser escolta de Nashville en la Conferencia Este solo dos puntos por debajo, pero con un partido más.

Tras el encuentro, el Pistolero habló del momento de su equipo pero además fue consultado por la selección uruguaya y cómo vive su ausencia en el Mundial 2026.

“Amo mi selección, amo mi país. Siempre intenté ayudar. Di un paso al costado en un momento por decisión propia. Después llega el Mundial y uno se abre a esa posibilidad de querer nunca decirle que no a la selección, porque es mi país. Di el paso al costado y se ha hablado mucho. Ahora lo que toca es apoyar a la selección desde afuera, ser un hincha más”, expresó el salteño de 39 años frente a las cámaras oficiales de la MLS.

Luis Suárez 🇺🇾 habla de su hat-trick con @InterMiamiCF.



También le cuenta a @DiegoDv8 sus sensaciones sobre la Selección de @Uruguay en la víspera del Mundial. pic.twitter.com/rUPsKOpLkg — MLS Español (@MLSes) May 25, 2026

En esta misma línea, quien eligió despedirse en las Eliminatorias ante Paraguay, desarrolló: “Me sacrifiqué muchos años por mi país. Siempre entregué todo y hoy me toca ser un hincha con mi familia y tratar apoyar a todos los compañeros que hay hoy en día para que a Uruguay le vaya bien”.

Esta es la segunda vez en 20 días que el Pistolero se refiere a su amor por Uruguay y es consultado por su ausencia en el Mundial. Cabe recordar que Suárez se retiró de la selección uruguaya después de jugar la Copa América de 2024 en Estados Unidos, donde incluso fue clave para que Uruguay alcanzara el tercer puesto tras vencer por penales a Canadá en Charlotte. En octubre de 2024 el delantero brindó una entrevista en la que hizo referencia al mal vínculo que existía en ese entonces con el técnico Marcelo Bielsa.

El salteño tiene contrato en Inter Miami hasta diciembre de 2026 tras extender su vínculo en diciembre del año pasado.