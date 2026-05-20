Darwin Núñez y un trimestre crítico premundial: el esfuerzo de AUF para tenerlo antes y los números de los otros 9

La selección de Uruguay tiene, a la fecha, a sus cuatro goleadores en un panorama poco alentador. Darwin Núñez (13), Giorgian de Arrascaeta (13), Federico Valverde (9) y José María Giménez (8) lideran la lista de los artilleros activos pero ninguno de ellos llega al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos en su mejor momento. Los últimos tres se están recuperando de sus respectivas lesiones y el nueve titular de Marcelo Bielsa no juega desde el pasado 16 de febrero.

El presente de Darwin genera preocupación: en 2026 solo disputó 10 partidos, ocho por la liga local y dos por la Champions de Asia. Claro que no es su culpa porque su competencia se diezmó luego de que el Al Hilal tomara la decisión de quitarlo de la lista de la Liga de Arabia Saudita y solamente utilizarlo en el certamen internacional, de la que quedó eliminado el pasado 13 de abril durante los octavos de final y sin minutos para el uruguayo por estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Eso hizo que en estos tres meses Darwin fuera rehén de esta determinación y no tuviera actividad profesional, más allá de participar de los amistosos con Uruguay en marzo ante Inglaterra y Argelia, en los que disputó 24 minutos.

Darwin Núñez en el partido entre la selección de Uruguay y la de Panamá, durante la Copa América 2024. Foto: AFP.

Darwin —máximo anotador desde que llegó Bielsa con 10 festejos, entre ellos goles a Brasil y Argentina— y Uruguay necesitan que el delantero se sume a los entrenamientos de cara al Mundial que ya comenzaron esta semana con la llegada de varios reservados: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Facundo Pelllistri, Giorgian de Arrascaeta (en fase de recuperación), Rodrigo Zalazar y Santiago Mele.

El club saudita, que lucha por la liga local a la que le quedan dos fechas en las que Darwin no puede jugar, aún no ha liberado al artiguense para que se sume a las prácticas y todo hace creer que esperarán hasta el 25 de mayo, fecha límite que poseen por reglamento de FIFA. Ante este accionar y a 25 días del debut de la Celeste ante (casualmente) Arabia Saudita, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se está encargando del tema para que se sume lo antes posible. “Estamos trabajando, esperemos que llegue pronto”, confiaron fuentes de la selección a Ovación.

Desde que llegó desde Liverpool a Al Hilal, a cambio de unos 53 millones de euros, el uruguayo aportó nueve goles y cinco asistencias en 24 partidos disputados (1.667’) por todas las competencias. Más allá de que el atacante tiene contrato hasta junio de 2028 con Al Hilal, a inicios de abril lo posicionaron en la mira de un grande del fútbol italiano como lo es Juventus. En ese momento el periodista especializado en mercado italiano, Gianluca di Marzio, dio a conocer que Darwin Núñez entraba en una lista de futbolistas que la Vecchia Signora tiene en carpeta.

El presente de los otros "9": Federico Viñas y Rodrigo Aguirre

Federico Viñas en la selección de Uruguay. Foto: AUF

Pese a que Real Oviedo descendió a Segunda División, Federico Viñas atraviesa uno de los mejores momentos personales de su temporada en España. A falta de dos fechas, Viñas, de 27 años, llegó a nueve goles en los 34 partidos de la campaña y ocho de ellos los marcó en 2026.

Marcelo Bielsa destacó desde un primer momento las características del centrodelantero del Real Oviedo y a su vez, estuvo en el radar del entrenador desde las primeras convocatorias. Lo hizo debutar en noviembre 2023 ante Argentina, luego sufrió una rotura del tendón de Aquiles y en mayo de 2025 otra lesión lo dejó fuera de las canchas dos meses, donde perdió presencia en el seleccionado y en su equipo también. En total, disputó 11 partidos con la Celeste, aportando tres goles y dos asistencias.

Con un cambio de equipo reciente, desde el América de México a Tigres de la misma liga, Rodrigo Aguirre, otro de los descubrimientos de Bielsa, se anota cinco goles y tres asistencias desde febrero, cuando se unió al club. Respecto a su actividad en la Celeste durante este año, el atacante de 31 años disputó 63 minutos ante Inglaterra en marzo y no ingresó en la convocatoria para el amistoso ante Argelia por la fecha FIFA a causa de una molestia física.

Rodrigo Aguirre, delantero de la selección de Uruguay, durante el partido frente a Inglaterra. Foto: aguirrerodrigo21 y aufoficial en Instagram.

El Búfalo, de amplio recorrido en las juveniles de la Celeste, debutó en la selección mayor el pasado 16 de noviembre del 2024 en la victoria 3-2 ante Colombia por las Eliminatorias. Jugó 68’ y anotó uno de los tantos del triunfo. Desde entonces, fue una pieza importante para Bielsa al ingresar en la oncena en los partidos donde Bielsa no pudo contar con Núñez por suspensión tras ser sancionado por los incidentes en la última Copa América. El exfutbolista de Monterrey, Botafogo, Nacional, Liverpool, entre otros equipos, acumula 10 partidos jugados con Uruguay tomando en cuenta tres amistosos y siete encuentros oficiales. En total, celebró tres goles (ante los cafeteros, Venezuela y Perú por Eliminatorias) y cedió una asistencia contra la Blanquirroja.

De esta manera, si se analizan todos los factores al día de la fecha, el mejor presente de los centrodelanteros es el de Viñas, quien llega al Mundial con mayor rodaje, sin haberse lesionado y buen promedio en una de las cinco grandes ligas del mundo.