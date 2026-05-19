Joaquín Piquerez habló de su recuperación y del sueño de estar en el Mundial: “Quiero estar a disposición”

Mientras Palmeiras continúa preparando el partido frente a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores, una de las noticias más positivas para el club brasileño pasa por la evolución física de Joaquín Piquerez.

El lateral izquierdo uruguayo, que se recupera de una cirugía en el tobillo derecho, volvió a trabajar en cancha con ejercicios de fisioterapia y dejó un mensaje esperanzador pensando en su regreso y también en la selección uruguaya.

“Al principio fueron días, tal vez hasta semanas difíciles para asimilar todo, pero el fútbol no tiene mucho tiempo para lamentarse”, expresó el futbolista, que ya transita su séptima semana de recuperación. “Creo que estoy entrando en un último periodo de transición, en la etapa más linda antes de poder volver al campo”, agregó.

Piquerez contó además que siguió parte del entrenamiento del plantel principal y reconoció que la ansiedad por regresar empieza a sentirse cada vez más fuerte. “Ya son bastantes días sin conseguir entrenar junto al equipo y eso genera un poco de tristeza de no estar haciendo lo que me gusta, pero gracias a Dios está todo bien y estoy mucho más cerca de esta etapa final para poder estar con mis compañeros”, afirmó.

Joaquín Piquerez en la etapa final de su recuperación Foto: Palmeiras

El lateral de la selección uruguaya también se refirió al gran objetivo que aparece en el horizonte: el Mundial 2026. “Es un sueño que yo tengo participar en la Copa del Mundo, pero con el pie y la cabeza en el suelo, haciendo mi recuperación y priorizando mi cuerpo”, señaló.

“Con la esperanza y la confianza de poder estar a disposición antes de ese parate y, por qué no, soñar con un lugar en el Mundial, que es el sueño de todo jugador”, cerró el futbolista surgido en Defensor Sporting.

🤕 El momento de la dura lesión de Joaquín Piquerez que debió ser sustituido



📺 https://t.co/mWKgv8Je8K pic.twitter.com/NcPNIDHUlt — AUFTV (@auftv_oficial) March 27, 2026

En lo colectivo, Palmeiras llega en gran forma al duelo ante Cerro Porteño y buscará asegurar de manera anticipada la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Además, el conjunto paulista alcanzará los 100 partidos como local en el torneo continental entre el antiguo Palestra Itália y el Allianz Parque, donde mantiene un impresionante invicto de 27 encuentros.