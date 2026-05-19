Orsi y la desaprobación en encuestas: "Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este martes sobre el aumento de la desaprobación que le marcaron las últimas encuestas y señaló que "si hay gente que no está conforme" es porque "algo no está saliendo bien"

El mandatario ve estos resultados "con preocupación" y aseguró que todavía no le "encuentra explicación". "Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien", señaló Orsi en rueda de prensa tras la inauguración del parque logístico Zentra en ruta 101 de Pando.

Consultado sobre si era una luz "amarilla" tal como había dicho en Arriba Gente (Canal 10) la vicepresidenta, Carolina Cosse, Orsi fue más enfático. "Anaranjada diría yo", aseguró.

"Cuando hay gente que está preocupada o no está convencida está bueno que revisemos lo que estamos haciendo (...) hay que leer mucho y escuchar bastante", afirmó.

Factum

La consultora Factum dio a conocer este lunes su última encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos sobre la aprobación del presidente Yamandú Orsi.

Según los datos presentados por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, en VTV Noticias, el 46% desaprueba la gestión del mandatario, el 29% la aprueba, el 24% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder. El saldo de aprobación es negativo (-17%), con una proporción que comienza a ubicarse en términos medios de quienes no se ubican ni en la aprobación ni en la desaprobación.

Yamandú Orsi en el acto por el aniversario de la Batalla de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé / El País.

La consultora señala que el clima de aprobación de la gestión del presidente "se presenta en un saldo negativo, en un proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático, explicado por un lado por caídas de aprobación entre votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana y en la última medición también por caída en la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024".

La evolución de la aprobación del presidente muestra una caída de 8% entre la medición del 1º bimestre del año y la medición del 2º bimestre.