Orsi adelantó reforma en el sistema de transferencias para la infancia en la próxima Rendicion de Cuentas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantó este lunes en su discurso por el aniversario de la Batalla de Las Piedras que en la próxima Rendición de Cuentas se reformará el sistema de transferencias para la infancia.

El mandatario dijo que dicha propuesta llega tras los resultados del Diálogo Social. En ese sentido, busca "potenciar" dicho sistema y que comprenda a más personas.

"Vamos a destinar más recursos para combatir la pobreza infantil, se va a mejorar la cobertura y focalización, dándole así las herramientas a nuestras niñas, niños y adolescentes, para enfrentar un mundo cada vez más desafiante", manifestó Orsi.

En ese sentido, dijo que se unificarán los instrumentos "que hoy están dispersos", a la vez que se aumentará el valor de las prestaciones.

Yamandú Orsi durante su discurso en el marco del aniversario de la Batalla de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé

Por otro lado, Orsi adelantó que se atenderá un problema que, tras la última reforma jubilatoria, "afecta a una cantidad importante de compatriotas que no pueden continuar trabajando hasta los 62 años".

"Sea por las exigencias físicas del trabajo que realizan, o porque a esa edad no es sencillo conseguir un trabajo nuevo cuando se lo pierden", añadió.

El mandatario comentó que dichas transformaciones "se realizarán asegurando la solidez" del sistema de seguridad social, y la "trayectoria de sostenibilidad fiscal y de deuda".

"Podemos discutir años sobre el cómo resolver la mejor protección social, [pero] prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles, no admiten la menor demora", acotó Orsi.

"Buscan estigmatizar al soldado": comandante del Ejército cuestionó críticas basadas en "desconocimiento"

El comandante del Ejército Mario Stevenazzi cuestionó este lunes las críticas que recibe la institución. Señaló que algunas de ellas se basan en el “desconocimiento” de las tareas que cumplen los soldados, pero otras, agregó, “buscan estigmatizar al soldado”.

El general Stevenazzi habló en el acto por los 215 años del Ejército, encabezado por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo.

"Seguimos escuchando algunas manifestaciones críticas hacia la institución y sus integrantes, estamos convencidos que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento. Da la impresión que otras buscan estigmatizar al soldado, desmerecer sus tareas. Por lo tanto, tiene otros objetivos", aseguró Stevenazzi durante su discurso.

Mario Stevenazzi hablando en acto conmemorativo del 212 aniversario del Ejercito Nacional y la Batalla de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"Mirada sesgada"

Sobre las críticas, afirmó: "Estas últimas afectan a sus familiares, padres, madres e hijos que son directamente receptores de esta mirada sesgada. Desde diversos ámbitos y sin la consulta o el análisis adecuado se propone la intervención del Ejército Nacional en temas ajenos a nuestras competencias o habilidades. Generando importante expectativa de una rápida solución a situaciones que quizás ni tengamos la capacidad de dar".

En este marco, Stevenazzi reivindicó las miles de horas que los soldados trabajaron el año pasado para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y para los Centros Coordinadores de Emergencias de cada departamento.

Destacó que abrieron “31.000 plazas de alojamiento” para el Mides y sirvieron “34.000 comidas” para personas atendidas por este Ministerio. Además señaló que ante distintas emergencias, el Ejército realizó “287.000 traslados” con un total de “30.000 jornadas laborales de 8 horas”.