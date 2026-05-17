La baja aprobación de la gestión de Orsi obliga al gobierno a "poner el pie en el acelerador", dijo Sánchez

La última encuesta de la consulta Equipos, que está semana divulgó que un 48% de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi —con un 27% que la aprueba y un 23% que no tiene opinión—, genera preocupación en el oficialismo. Este viernes, la vicepresidenta Carolina Cosse reconoció que la caída en las mediciones de Equipos encendía una "luz amarilla" y que debía hacerse un "análisis profundo" en la interna del gobierno y el Frente Amplio, y al otro día el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reaccionó en la misma línea.

Luego de reconocer la advertencia de la presidenta de la Asamblea General, el jerarca dijo que "los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas", y que "las expectativas" que tienen hoy los uruguayos sobre el actual gobierno frenteamplista "son superiores" a los resultados que se están "registrando" en este momento.

"Creo que tenemos un rumbo que es bueno —dijo también—; lo que hay que hacer es profundizar en él. Y yo creo que la señal de las encuestas es esa: tenemos que poner el pie en el acelerador, y hacer que las transformaciones, las políticas se asienten más fuertemente".

Sobre lo hecho hasta ahora, Sánchez destacó la aprobación del Presupuesto Nacional el año pasado, en un Parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría propia: "Tenemos una duplicación de los fondos para vivienda, nos propusimos aumentar el sistema de becas, nos propusimos generar que 40 mil gurises de Secundaria pudieran tener alimentación y hoy lo están teniendo".

Pero como eso no alcanza, el secretario de Presidencia concedió que se debe "aumentar lo que se viene haciendo". "Pero por sobre todas las cosas —concluyó—, hacer más cosas".

Respecto a la medición anterior de Equipos, de febrero pasado, la aprobación fe la gestión presidencial bajó seis puntos (era de 33%), y la desaprobación subió ocho (era de 40%).

El actual "saldo neto de la evaluación presidencial es de -21", sostiene el informe de la consultora.