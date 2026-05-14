Encuesta de Equipos: 27% aprueba la gestión del gobierno de Yamandú Orsi y 48% la desaprueba

La consultora Equipos presentó este jueves su última encuesta de opinión pública para conocer la evaluación de los uruguayos sobre la gestión del gobierno del presidente Yamandú Orsi, la cual fue realizada en el mes de abril.

Según los datos presentados por la encuestadora en Subrayado (Canal 10), un 27% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, un 23% no aprueba ni desaprueba, y un 48% desaprueba. El 2% restante no sabe o no contesta.

Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, dijo que "hay opiniones de distinto tipo", pero que "el saldo neto de la foto" a fines de abril "es claramente negativo". El saldo neto es de -21.

El politólogo expresó que la situación es "menos cómoda" que a fines de febrero, cuando la desaprobación era del 40% y la aprobación era de 33%.

"En febrero el balance ya era negativo (-7), pero había un escenario dividido, había cierto equilibro, ahora las tendencias se profundizaron un poco mas y la brecha entre la aprobación y la desaprobación se hace un poco más grande", sostuvo.

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.