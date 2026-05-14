La opinión de Orsi sobre el rol de las religiones: Uruguay es "superlaico, y nos fuimos de mambo"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que Uruguay es un país "superlaico" y que en este tema el país se fue "de mambo" porque subestima el poder de la espiritualidad y las religiones. Según dijo, este problema no solo atraviesa a la izquierda sino a la república entera.

El tema surgió durante una entrevista con el periodista argentino Juan Elman en el podcast Casillero Vacío, que se emite por YouTube, en el marco del aniversario de la muerte de José Mujica. Allí le consultaron a Orsi por la tradición laica de Uruguay y respondió que Uruguay es un país "superlaico". "Y nos fuimos de mambo, me parece", apuntó, y más adelante agregó: "Subestimamos la espiritualidad. Lo ves en aquella gente que quedó tirada al costado del camino, que las adicciones o que el abandono la llevó a ser población sobrante. En muchos casos la tabla de salvación o la piola de la que se agarró mucha gente es la espiritualidad", manifestó el mandatario.

Orsi recordó que "se generó lío" cuando él mismo dijo que "el tema de las adicciones lo trabajan mejor las iglesias que el Estado". "Casi me matan", rememoró.

Yamandú Orsi, presidente de la República, en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

"Hay que ver cómo funcionan. Y cuando la pandemia, por supuesto el Estado salió, y comedores y merenderos, y las religiones hacían lo suyo, católica, evangélica…", mencionó. Agregó que hace poco tuvo un encuentro con representantes de distintas religiones y afirmó que "alguna cosa en ese mundo del desánimo están haciendo" para mejorar la situación.

"Hay que retomar ese vínculo porque es muy potente. Uruguay hereda una tradición muy laica, muy laicista, y a veces hemos despreciado el lugar que ocupa la espiritualidad. Es un capítulo que me gustaría explorar bastante más", añadió el presidente.

¿Es aplicable el método Bukele en Uruguay? La visión de Orsi

En otro tramo de la entrevista, la conversación giró en torno a la seguridad pública y el debate sobre la criminalidad. Allí Orsi recordó su frase sobre la necesidad de analizar la situación de El Salvador desde que Nayib Bukele llegó al gobierno: "Yo dije 'analicen'. El 50% de los votantes del Frente Amplio simpatiza con Bukele. Una encuesta dio eso. Tremendo, ¿no?", planteó en una probable referencia a un estudio de opinión pública de Equipos Consultores presentado en mayo que indica que Bukele es el líder internacional con mayor popularidad en Uruguay, con 45% de simpatía y 20% de antipatía (un saldo positivo de 25 puntos) y entre los votantes del Frente Amplio es el segundo líder con mayor popularidad con 41% de simpatía y 29% de antipatía (saldo positivo de 12 puntos). El preferido entre los frenteamplistas, según ese estudio, es Lula da Silva, con 60% de simpatía y 13% de antipatía (saldo positivo de 47 puntos).

"Quiero decir que la izquierda llegó tarde a la discusión. En Europa también. En vez de hablar de seguridad hablamos de convivencia. La derecha tomó la bandera de la seguridad, que es un derecho humano, y la monopolizó durante un tiempo. No quiere decir que la izquierda, cuando llegaba al gobierno, no actuaba. Actuaba pero el riesgo a caer en un discurso facilongo te hacía decir gre gre para decir Gregorio", detalló el mandatario.

De todas formas, Orsi consideró que "está bien" no "caer en simplismos" porque "el discurso de mano dura simple no dice nada".

Orsi estableció que se debe "escalar la discusión" porque el crimen organizado y el narcotráfico han ganado espacio y "la gente tiene necesidad de seguridad". "Mucha gente se debe haber cansado de que el Estado no le resuelva ese otro capítulo, que es el de poder andar tranquila", puntualizó, aunque ratificó que las de Bukele son "políticas inaplicables en Uruguay".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda en desfile militar tras ser juramentado en el Palacio Nacional. Foto: AFP

"No podés explicar todo por un tema social", dijo y apuntó al "discurso viejo" de que "la culpa de todo la tiene la situación social". "Sí, la marginalidad empuja, pero tenés algo que te aparece por otro lado que tiene que ver con un sofisticado plan de negocios, que de eso se trata el narcotráfico, que se mete por lugares que no te das cuenta; entra por un escritorio, no entra con una persona armada", sentenció.

"La izquierda discutió durante mucho tiempo si solo tenés que golpear en lo macro y lo micro lo dejás. No, la señora que vive en la esquina también necesita que tú le resuelvas, y a veces lo simbólico tiene un peso enorme", comentó, y afirmó que "América Latina está llena" de barrios en los que "la seguridad la brinda el narco y no el Estado" y hay que evitar que eso pase en Uruguay.