Bukele es el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos, según Equipos Consultores

En un nuevo desayuno organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), think tank liderado por los economistas Hernán Bonilla y Agustín Iturralde, el director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, realizó un repaso general de los niveles de aprobación del gobierno y del presidente, Yamandú Orsi.

Además, abordó algunos aspectos vinculados a la percepción de la ciudadanía sobre el sistema político en su conjunto.

Según el sociólogo, actualmente —y como elemento novedoso— detrás de la inseguridad y la situación económica (incluido el desempleo), entre los principales problemas que percibe la población aparecen ahora también, en cuarto lugar, “el gobierno” y, en sexta posición, “los políticos/la política”.

En esta línea, se marcó que el “interés de la política” en los uruguayos no es muy alto, pero sigue estando por encima si se compara con los demás países de América Latina.

En términos porcentuales, según la última medición de Equipos, un 13% afirma que la política le interesa mucho y un 22% que le interesa bastante (“la famosa burbuja”), mientras que un 34% señala que le interesa poco y un 30% de los uruguayos dice que no le interesa nada.

“Es cierto que en los últimos años parece haber un descenso en el interés por la política, pero no estamos en el peor momento. El peor momento de enojo con la política fue entre 2016 y 2018, no este. Fue un período de mucho más enojo y distancia con la política y la economía que el actual”, resumió Zuasnabar.

El analista de opinión pública repasó que aunque hubo una suba de las personas que respondieron que no les interesa nada la política con respecto a 2024 —de 24% al 30%—, los dos momentos de mayor desinterés fueron tras la crisis de 2002 (llegó al 39%) y durante los primeros años del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

“Llegó a alcanzar el 40%. Ese fue un momento de crisis de credibilidad en la conducción económica y generó un fuerte enojo en una coyuntura marcada, además, por la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic y el famoso episodio de su título. Ese fue el momento en el que la gente tuvo un enojo visceral con la política, mucho mayor que el de hoy”, graficó.

En otro orden, Zuasnabar adelantó algunos resultados sobre una nueva encuesta que presentará esta noche en Subrayado.

“Uruguay continúa siendo una país de convicciones democráticas profundas destacado en la región. Desde 1996 hasta 2022, según el Estudio Mundial de Valores, 47% dice que el sistema democrático es muy bueno y casi nadie dice que es malo. No ha variado en 30 años. Sin embargo, algunas cosas pueden estar cambiando en paralelo. Hay una tendencia global con respecto a una mayor valoración de líderes que no respetan las instituciones y algo de eso se ve en la matriz de valores de los uruguayos”, expresó.

Sobre los datos vinculados a la imagen que tienen los uruguayos de los líderes internacionales, Zuasnabar aseguró que, según lo recabado y procesado por Equipos, el líder con mayor imagen positiva es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Por amplia mayoría, evidentemente, entre los votantes de la Coalición Republicana. Pero dentro de los votantes del Frente Amplio el segundo líder de mejor imagen internacional es Bukele”, lanzó sobre el final de la presentación.