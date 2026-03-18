El Salvador aprueba la cadena perpetua: la nueva reforma de Bukele contra las pandillas y el crimen

La Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) tiene mayoría, aprobó ayer martes una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para homicidas, violadores y terroristas. La reforma fue propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y ahora debe ser ratificada en otra sesión por el Congreso.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

Tras su aprobación, que se dio sin debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

La propuesta fue entregada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a la Asamblea Legislativa.

Agentes de seguridad penitenciaria montan guardia en el "Centro de Confinamiento de Terroristas", en El Salvador Foto: AFP

“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene (...) Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, dijo el ministro, al mencionar también a “homicidas y violadores”.

La enmienda fue presentada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos, acusados de ser pandilleros.

El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios.

Villatoro arremetió contra las oenegés de derechos humanos. “Son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad”, dijo. “Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas” como se “vendían”, agregó el ministro. AFP