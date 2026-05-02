Cinco claves para entender el muy mal momento de un Peñarol que no levanta y se le va el semestre deportivo

La crisis deportiva de Peñarol parece no tener fin y el partido frente a Corinthians en San Pablo volvió a dejar en claro que son varios los problemas de un equipo que no levanta y que suma más dudas y preocupaciones de cara a encuentros de suma importancia que marcarán el futuro de este semestre.

Es que el equipo de Diego Aguirre tenía dos metas claras en la primera parte del 2026. Una como ganar el Torneo Apertura ya no la consiguió y otra –si no reacciona a tiempo– va camino a no cumplirla: la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Mirasol, que el jueves perdió 2-0 con Corinthians en el Neo Química Arena, cerró la primera rueda de la fase de grupos por fuera de la zona de clasificación a la siguiente instancia y a falta de tres jornadas, el panorama es poco alentador.

Si bien Peñarol se aferra a lograr una victoria frente a Platense en Vicente López el jueves 7 de mayo, luego deberá rematar su grupo recibiendo al Timao, que demostró ser un rival inaccesible, y a Independiente Santa Fe, que suma un punto al igual que el aurinegro.

El hincha se pregunta si el equipo puede jugar más mal de lo que lo viene haciendo y la respuesta sale por sí sola: Peñarol no reacciona y sigue en bajada, en parte por una gran cantidad de lesiones y ausencias importantes, pero también porque hubo una baja notoria en el rendimiento colectivo que disminuyó considerablemente tras la lesión de ligamentos cruzados de Leo Fernández.

Al Mirasol le cuesta generar fútbol en ataque y para peor, está atravesando un mal momento defensivo ya que no tiene solidez en el fondo y comete fallas importantes a la hora de marcar en la pelota parada.

Otro aspecto clave pasan por las decisiones de Diego Aguirre ya que en medio de esta mala racha no han sido las mejores para salir del mal momento, pero hoy es el propio entrenador el que tiene la llave para destrabar esta crisis deportiva.

Los jugadores de Peñarol en la previa del partido ante Corinthians por Copa Libertadores. Foto: @OficialCAP.

Cinco claves que explican un muy mal momento de Peñarol

1. El rendimiento colectivo

Desde hace ya varios partidos Peñarol bajó notoriamente su rendimiento colectivo y ese bajón se acrecentó luego de la lesión de ligamentos cruzados de Leo Fernández. Ningún jugador del equipo tiene las características del 10 y eso el Mirasol lo siente demasiado. A eso hay que sumarle que varios futbolistas que venían teniendo grandes actuaciones, disminuyeron su nivel, otro aspecto clave de esta mala racha de resultados.

2. Problemas defensivos importantes

En esta racha de seis juegos sin triunfos, Peñarol viene sufriendo y mucho cuando lo atacan. El aurinegro no ha podido asentar una línea defensiva debido a lesiones o expulsiones, no ofrece garantías en la última zona, defiende muy mal y tiene desatenciones importantes en la pelota quieta, vía por la que le han anotado cinco goles en los últimos seis partidos.

3. Las lesiones complican

Para un equipo grande las lesiones no pueden ser excusas, pero en la interna de Peñarol la gran cantidad de jugadores en sanidad preocupa y a su vez, también repercute en la planificación y en el trabajo de Diego Aguirre, quien hasta el momento, no ha tenido el plantel completo en lo que va de la temporada 2026.

4. No genera fútbol ofensivo

Otro de los grandes problemas que afronta Peñarol en este pasaje de la temporada es la escasa generación de fútbol ofensivo. El equipo no hilvana juego de mitad de cancha hacia adelante y los jugadores que deberían tomar ese rol, atraviesan un bajón importante. Esto impide que Matías Arezo, el que más quiere en cada partido, no sea habilitado de buena manera para definir donde más daño suele hacer: en el área.

5. Algunas malas decisiones

Si bien el tema lesiones complica y mucho la planificación y el trabajo de Diego Aguirre en Peñarol, el entrenador aún no ha dado en la tecla para salir del mal momento y algunas decisiones han condicionado partidos o algunos trámites. El técnico tampoco viene acertando en la conformación del equipo titular pero las ausencias repercuten y mucho en ese aspecto.