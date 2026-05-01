Las indicaciones de Aguirre en la pausa de hidratación que se desvanecieron al minuto y el reto de Aguerre

Peñarol la pasó mal en San Pablo y cayó 2-0 con Corinthians, llegando así a seis partidos sin ganar. De esta forma, cerró la primera rueda de la fase de grupos fuera de la zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque el resultado no es escandaloso, teniendo en cuenta que fue de visita ante un equipo brasileño y con muchas bajas para Diego Aguirre, el mirasol fue superado ampliamente por el rival y solo pudo competir menos de 10 minutos porque cuando de pelota quieta el Timao abrió el marcador con un cabezazo de Gustavo Henrique a los 11’, el partido se le terminó.

Sobre el minuto de 22 del encuentro se dio la obligatoria pausa de hidratación, momento en el que las cámaras graban y el espectador puede escuchar las charlas técnicas de los entrenadores.

En ella se escucha a la Fiera dar las siguientes indicaciones: "Mati (Arezo), nos paramos acá, no presionamos arriba, mantenemos el orden, todos laburando, muchachos, presionamos intenso. Nos estamos regalando de mitad de cancha en adelante, tenemos que presionar un poquito más atrás, agarrar la pelota y jugar".

El video, cuyo contenido fue muy criticado por muchos hinchas aurinegros en redes sociales, comenzó a circular y se viralizó en pocos segundos, consecuencia de que el pedido del entrenador se desvaneció al siguiente minuto. Cuando el reloj marcaba 24' llegó el segundo gol de Corinthians.

Facundo Alvez quiso enganchar en la salida, la perdió, se la llevó Yuri Alberto y la mandó al medio para la definición en solitario de Jesse Lingard para el 2-0.

En este mismo video, casi sin dejar terminar a su entrenador, Washington Aguerre, aprovechó a retar a sus compañeros en busca de hacerlos reaccionar tras los errores cometidos, como el de la falta de Eric Remedi que encaminó el primer gol. "La conc.. de sus madres muchachos. Hablamos de no hacer faltas", reclamó el golero. Y añadió: "¡Vamos, enfocados acá!".

La opinión de Aguirre sobre las cámaras en las pausas

El entrenador de Peñarol tiene una opinión formada sobre este mecanismo implementado por las señales de televisión durante los descansos y ya comentó que no está de acuerdo.

“No me gusta, te meten una cámara... Es una fantasmada, es un circo. Hay cosas que se hablan en la intimidad, no hay necesidad”, expresó la Fiera días atrás en una charla con El Espectador. Y añadió: "Imaginate que te metan una cámara en el entretiempo, donde hay líos, gritos, puteadas, cosas que son del fútbol".

