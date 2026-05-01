Sánchez sobre suba de combustibles: "En este caso se ha aumentado mucho menos de lo que se debería"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este viernes al término del acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores al aumento de combustibles decretado por el Poder Ejecutivo en las últimas horas debido al contexto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz,

Sánchez, sostuvo en rueda de prensa que la suba "debería haber sido mayor de aplicarse el Precio de Paridad de Importación (PPI)". El jerarca de Presidencia dijo que hoy "estamos ante una crisis referida a la guerra en Medio Oriente" que generó "una disparada de los precios" del petróleo.

Manifestó que actualmente Uruguay tiene precios más baratos que otros países de la región y que eso ha generado "pérdidas" para Ancap, "tratando de evitar que esa inestabilidad llegue a las familias y a la producción nacional".

Sánchez recordó haber "criticado muchísimo" durante las pasadas elecciones al expresidente Luis Lacalle Pou "cuando haciendo campaña dijo que si él ganaba se terminaba el aumento de los combustibles".

"Eso fue una promesa que hizo [Lacalle Pou] y no cumplió, porque no se puede prometer eso cuando sos dependiente del petróleo" subrayó.

El secretario de Presidencia explicó que lo que sucede a día de hoy es que de haberse aplicado el PPI "tendríamos un aumento muy superior de los combustibles".

"Lo que estamos haciendo es suavizar el impacto en la economía, en la producción, en el medio de la zafra, tratando de que ese aumento no se traslade directamente a la producción y a las familias", reiteró. "Cuando aumentan los combustibles, aumentan los fideos también", acotó.

Sánchez subrayó que este aumento "no es buena noticia" pero que en esta oportunidad "se ha aumentado mucho menos de lo que se debería haber aumentado según los PPI".

Oposición dijo que se trata de "el mayor aumento de la historia del país" en combustibles

Tras el anuncio del gobierno, dirigentes de la oposición cuestionaron los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi, que comenzaron a regir desde las 0 horas de este viernes 1° de mayo.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva señaló que se trata de "el mayor aumento en la historia del país". "Nunca nadie se atrevió a aumentar el precio del gasoil 21% en 30 días", aseguró en diálogo con Telenoche (Canal 4). El legislador sumó el incremento de 14% para el gasoil y de 7% que el gobierno realizó en el mes de abril.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Walter Verri, exsubsecretario de Industria, Energía y Minería, expresó que el gobierno rompió "el criterio de bimensualidad". "Se autoimpusieron reformas que no pudieron cumplir en menos de un año. Pero nos decían que el gobierno no está para justificar guerras, que no podíamos aumentar los precios", aseguró, en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero de 2022.

"¿Qué dicen ahora que nos matan a aumentos? Teléfono para (Fernando) Pereira y (Alejandro) Sánchez", expresó Verri en la red social X.

Tremendo impactó en la economía, rompieron el criterio de bimensualidad, ahora rompen la banda de flotación. Se auto impusieron reformas que no pudieron cumplir en menos de 1 año. Pero nos decían que el gobierno no está para justificar guerras, que no podíamos aumentar los… https://t.co/aQNWhUb79P — Walter Verri (@walterverri) April 30, 2026

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

La explicación del gobierno ante la suba de combustibles

De acuerdo a lo que explicaron el Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado en el que anunciaron los nuevos precios de los combustibles, el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, "marcó un punto de inflexión en el mercado energético global".

Señalan que dicha guerra "desencadenó una disrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo, al afectar la circulación marítima en el Estrecho de Ormuz".

"La magnitud del shock es comparable a la crisis de 1973: la Agencia Internacional de Energía (AIE) la calificó como “la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia”", sostienen.

En esa línea, arguementan que el gobierno "optó por una estrategia de amortiguación".

Gabriel Oddone y Fernanda Cardona durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"En abril se establecieron aumentos de 7% en los tres principales combustibles, por debajo de lo que hubiera correspondido según el precio de referencia internacional. Uruguay se posicionó como una de las economías que menor impacto del shock trasladó a sus consumidores, tanto a nivel regional como mundial, durante los meses de marzo y abril", señala el comunicado.

En ese sentido, señalan que el gobierno "ha resuelto continuar con la realización de ajustes menores a la referencia, manteniendo el criterio de amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica, al tiempo que se reduce gradualmente la brecha con el precio de referencia".

Precios

La nafta Súper 95 se incrementó 7% y pasó a valer $ 88,03 el litro desde este viernes (antes estaba en $ 82,27).

Respecto a la nafta Premium 97 el comunicado del gobierno omitió decir cuál es su nuevo precio, aunque el aumento también es del 7%.

En tanto, el gasoil 50 S aumentó 14% y pasó a valer $ 57,72 el litro desde este viernes (anteriormente estaba en $ 50,63).

En el gasoil 10 S también el gobierno omitió decir cuál es el nuevo precio, aunque el aumento es del 14%.

Por último, el supergás pasó de $ 94,64 a $ 101,26 el kilo, con un incremento de 7%. Así, la garrafa de 13 kilos tiene ahora un valor de $ 1.316,38 (sin costo de envío).