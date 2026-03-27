Irán afirma que está "receptivo" a que barcos españoles pasen por el estrecho de Ormuz: "País comprometido"

En medio de un escenario de fuerte tensión en la región de Medio Oriente y de restricciones al tránsito marítimo, la embajada de Irán en España afirmó en X que "cualquier solicitud" procedente de Madrid será bien recibida, ya que la república islámica considera a España un país "comprometido con el derecho internacional".

"Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid", señaló la delegación diplomática junto al hasthag #EstrechoDeOrmuz y un gráfico de la zona.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Foto: AFP

🔴ÚLTIMA HORA: Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid.#EstrechoDeOrmuz pic.twitter.com/WZjwCPB7CK — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 26, 2026

Desde el inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, Teherán mantiene un bloqueo parcial del estrecho, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó el 12 de marzo que el estrecho "debe permanecer cerrado", y las autoridades han aplicado lo que denominan un "cierre inteligente", que solo permite el paso de buques autorizados.

Una bicicleta infantil estacionada en el lugar donde un ataque aéreo israelí en el sureste de Beirut. Foto: AFP

En esa línea, el Ministerio iraní de Exteriores reiteró que los barcos que deseen atravesar Ormuz deben coordinarse con el Gobierno iraní, mientras que el comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria recalcó el 11 de marzo que todo navío que quiera pasar debe pedir permiso a Irán.

Pancarta con la imagen de Hassan Nasrallah, el líder asesinado de Hezbolá, cuelga en una calle llena de escombros en Beirut. Foto: AFP

Al mismo tiempo, la misión de Irán ante la ONU afirmó el 24 de marzo en X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y que cumplan con las normas de seguridad declaradas pueden transitar de manera "segura" por el estrecho.

Agencia EFE