Irán responde a la propuesta de EE. UU. para frenar la guerra: las condiciones que exige Teherán

Irán respondió oficialmente a una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, transmitida a través de Pakistán como país mediador, y ahora espera una contestación de Washington, según informó una fuente a la agencia Tasnim este jueves. Teherán presentó una contrapropuesta de cinco puntos que incluye el cese de hostilidades, garantías de seguridad y compensaciones, en un intento por encauzar una salida negociada al conflicto.

La fuente, citada por la agencia iraní Tasnim, indicó que “la respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie”. No se difundieron detalles sobre el contenido del documento estadounidense.

Según la misma fuente, Irán respondió con una contrapropuesta de cinco puntos que establece como condición principal el fin de lo que califica como “agresión”. Además, plantea la creación de un mecanismo que garantice que ni Estados Unidos ni Israel retomen las hostilidades en el futuro.

Mientras, Trump urgió este jueves a Irán a negociar "en serio" una salida a la guerra antes de que "sea demasiado tarde".

Propuesta de Estados Unidos e Irán: condiciones para el cese del conflicto

Entre los puntos presentados por Teherán también figura la exigencia de una compensación financiera, así como el cese total de las operaciones militares en todos los frentes. Esto implicaría que Israel deje de combatir a Hezbolá en Líbano y eventualmente suspenda sus acciones contra Hamás en Gaza.

La iniciativa iraní se enmarca en un proceso de mediación en el que Pakistán actúa como canal de comunicación entre las partes. Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta oficial de Washington a la contrapropuesta.

Otro elemento clave incluido en la respuesta iraní es el pedido de reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte global de petróleo. Este punto podría convertirse en uno de los aspectos más sensibles de la negociación, dado su impacto en la seguridad energética internacional.

La falta de detalles sobre la propuesta original de Estados Unidos mantiene abiertas múltiples interrogantes sobre el alcance real de las conversaciones. Sin embargo, el intercambio de propuestas a través de un mediador sugiere la existencia de canales diplomáticos activos en medio del conflicto.

La evolución de estas negociaciones dependerá ahora de la respuesta estadounidense y de la disposición de ambas partes a acercar posiciones en torno a garantías de seguridad, compensaciones y el alcance del cese de hostilidades.

Pancarta con la imagen de Hassan Nasrallah, el líder asesinado de Hezbolá, cuelga en una calle llena de escombros en Beirut. Foto: AFP

Según Trump los negociadores iraníes quieren alcanzar un acuerdo pese a los desmentidos públicos, que él atribuye al "miedo" de los negociadores a "ser asesinados por su propia gente". Pero para su gusto el diálogo no avanza suficientemente rápido.

"Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!", escribió el presidente republicano en su plataforma Truth Social.

La Casa Blanca ve "fuertes indicios" de poder convencer a Irán.

Drones impactaron un tanque de combustible y provocaron un incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Agencia Espacial Europea / AFP

La guerra en Medio Oriente hoy

Este jueves se registraron dos muertos por escombros de un misil balístico iraní interceptado cerca de Abu Dabi, y hubo lanzamientos de drones contra Arabia Saudita y Kuwait. Como cada día los precios del crudo oscilan en función de las noticias. Esta vez los mensajes vacilantes sobre las negociaciones los empujaron al alza.

En otro frente, Líbano, arrastrado a la guerra el 2 de marzo tras ataques de Hezbolá a Israel, los bombardeos no remiten, con al menos cinco muertos.

El ejército israelí afirmó haber matado además a 700 miembros de Hezbolá desde ese día y anunció la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano.

Según las cifras del gobierno libanés, 1.094 personas han muerto desde que se reanudó la guerra, entre ellas 121 niños. Esto le ha llevado a presentar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques israelíes.

Con información de EFE y AFP