Guerra en Medio Oriente: Irán ataca bases de EE.UU. e Israel mientras cae el precio del petróleo

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto de inflexión este miércoles tras una serie de ataques cruzados que ponen en alerta a la comunidad internacional. Mientras Irán lanzó misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos y objetivos en Israel, el gobierno español de Pedro Sánchez calificó el escenario actual como "mucho peor" que la guerra de Irak en 2003.

También se reportó un ataque a la central nuclear de Bushehr y la interrupción de rutas marítimas clave, los mercados reaccionaron con una caída en el precio del petróleo Brent, reflejando la incertidumbre global ante un conflicto de potencial impacto impredecible.

Irán niega negociaciones con EE.UU.

El embajador iraní en Pakistán aseguró este miércoles que no se han efectuado negociaciones "directas o indirectas" con Estados Unidos, pese a la afirmación del presidente Donald Trump de que hay conversaciones en curso para poner fin a la guerra.

El martes Trump habló de "un regalo muy grande", una posible referencia a la reapertura parcial de Ormuz, una información que hizo que los precios del petróleo volvieran a bajar.

Sin embargo Irán no ha confirmado ninguna negociación y el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf –que según la web de noticias Axios sería el interlocutor de Washington— lo ha desmentido categóricamente.

La prensa estadounidense menciona además el envío a Oriente Medio de 3.000 soldados paracaidistas a modo de refuerzo.

Siete soldados muertos en ataque en Irak

Al menos siete soldados murieron en Irak en un ataque aéreo contra una base militar situada en el oeste del país. Esa misma base ya había sido atacada el martes en un bombardeo que dejó 15 muertos y que tenía como objetivo a las fuerzas del Hachd al Chaabi, una coalición de exparamilitares que incluye grupos proiraníes.

Grupos armados proiraníes han reivindicado ataques contra intereses estadounidenses en Irak y otros países, mientras que estos mismos grupos también han sido blanco de bombardeos, incluso en posiciones vinculadas al Estado.

España cita escenario "mucho peor" que el de Irak en 2003

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el actual escenario bélico en Oriente Medio es "mucho peor" y con "un potencial de impacto mucho más amplio" que la guerra de Irak en 2003.

NO a la ruptura unilateral del derecho internacional.



NO a repetir los errores del pasado.



NO a vestir de democracia lo que en realidad es codicia y cálculo político.



NO A LA GUERRA. pic.twitter.com/4Jp1zz4Lp1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 25, 2026

Israel dice haber atacado dos sitios iraníes de producción de misiles

El ejército israelí anunció que atacó "en los últimos días" dos sitios de producción de misiles de crucero navales en Teherán, supervisados por el Ministerio de Defensa iraní.

La AIE "lista" para una nueva liberación de reservas de petróleo

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se declaró "listo" para poner en marcha una nueva liberación de reservas de petróleo "cuando sea necesario".

Estas declaraciones se hicieron en respuesta a una solicitud de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de "prepararse para poner en marcha" una operación coordinada de este tipo, durante su encuentro en Tokio.

Combates en el sur de Líbano

El ejército israelí afirmó haber "desmantelado centros de mando" de Hezbolá y un depósito de armas en el sur de Líbano, además de haber matado a varios combatientes de ese movimiento proiraní.

Por su parte, Hezbolá dijo que atacó un tanque y a soldados israelíes cerca de la frontera y lanzó una "lluvia de cohetes" hacia Kiryat Shemona, en el norte de Israel.

Las sirenas de alerta sonaron en esta ciudad del valle de Jule, muy cerca de la frontera libanesa. Las autoridades israelíes no informaron de víctimas.

El humo se eleva desde el lugar del bombardeo israelí sobre la aldea de Qlaileh, en el sur del Líbano Foto: KAWNAT HAJU/AFP

Irán ataca Israel y países del Golfo

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que lanzaron misiles y drones hacia el norte y el centro de Israel, incluida Tel Aviv, así como hacia dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Kuwait, una en Baréin y otra en Jordania.

Un incendio se desató previamente en el aeropuerto internacional de Kuwait luego de que un tanque de combustible resultara golpeado por drones, según las autoridades, que no informaron de heridos.

El petróleo cede

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

Hacia las 02H10 GMT (23:10 del día anterior en Uruguay) , el Brent del mar del Norte bajaba un 6,3% hasta 97,90 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,2% hasta situarse en 87,52 dólares.

En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron cerca de 3%.

También operaron en terreno positivo las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Taipéi.

Punto clave. Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní. Foto: AFP fotos

EE.UU. envía a Irán un plan para terminar la guerra, según medios

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acabar con la guerra, que podría incluir límites severos en su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz, reportaron varios medios.

Según la prensa, entre los 15 apartados del documento, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a grupos armados en la región, como Hezbolá o Hamás, y un punto insiste en que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación.

En tanto, Irán dijo que los "buques no hostiles" pueden transitar por el estrecho de Ormuz siempre que respeten las normas de seguridad y protección, según un comunicado remitido a la Organización Marítima Internacional (OMI).

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca. AFP

Irán reporta ataque a central nuclear y OIEA pide "máxima moderación"

La agencia de energía atómica de Irán indicó el martes por la noche que la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, había sido alcanzada por un ataque que no causó daños, y acusó a Estados Unidos e Israel de ser los responsables.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hizo un "llamado a la máxima moderación para evitar riesgos a la seguridad nuclear durante el conflicto".

AFP