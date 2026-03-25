Medio Oriente: Irán e Israel cruzan ataques, Trump explora “nuevas” opciones diplomáticas y el petróleo repunta

El anuncio del lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que había iniciado negociaciones con Irán para el fin de la guerra en Medio Oriente, y que había ordenado suspender los ataques por cinco días, logró calmar los mercados solo por un solo día.

Ayer martes continuaron los bombardeos entre Irán e Israel, y el petróleo volvió a subir tras la baja del lunes. Además, agregando más confusión, la Casa Blanca, que reconoció explorar “nuevas” opciones diplomáticas, advirtió que la ofensiva “continúa sin cesar”. “Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la operación Furia Épica continúa sin cesar para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono”, señaló la portavoz Karoline Leavitt. En este contexto la vía diplomática se activa desde varios frentes.

Sehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, un país aliado de Irán, dijo ayer martes que está dispuesto a mediar. Para Michael Kugelman, experto en el sureste asiático en el gabinete Atlantic Council, que Pakistán se implique para mediar tendría sentido. “Pakistán es uno de los pocos países que mantienen relaciones cercanas tanto con Teherán como con Washington”, explicó.

Otros países también se han movilizado a favor del diálogo, como Catar. Y Egipto parece estar jugando sus propias cartas. Su ministro de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, conversó con Irán, Estados Unidos, Turquía y Pakistán en los últimos días.

Captura de vídeo muestra la destrucción y el incendio en el edificio del Ministerio de Defensa iraní en Teherán. Foto: AFP

Pero para negociar hacen falta dos y nadie sabe quién representa a la parte iraní 24 horas después de las declaraciones de Trump de que había iniciado negociaciones.

El lunes Trump pospuso primero cinco días los bombardeos que había amenazado con llevar a cabo contra la red eléctrica iraní si Teherán se negaba a desbloquear el estrecho de Ormuz, un paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra iniciada el 28 de febrero el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Luego, afirmó que Teherán y Washington habían hallado “puntos de acuerdo importantes” en unas negociaciones con un “líder” iraní, que no nombró, aunque sí precisó que no se trataba del guía supremo Mojtaba Jamenei. Pero más tarde amenazó con “continuar bombardeando alegremente” la república islámica si las negociaciones fracasan.

El humo se eleva tras un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv el 23 de marzo de 2026. Foto: AFP

Los combates continúan

En medio de la incertidumbre, los combates continúan entre Irán e Israel. Un ataque alcanzó un barrio del norte de Tel Aviv, con un balance de cuatro heridos. Más tarde dos adultos y un bebé resultaron heridos en el sur de Israel.

Arabia Saudita, Baréin y Kuwait también dijeron ser objeto de ataques con drones y misiles iraníes, sin víctimas.

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo “una serie de bombardeos a gran escala (...) en varias regiones de Irán”, incluida Isfahán.

Israel, en guerra también contra la organización terrorista libanesa Hezbolá, anunció ayer martes que controlará una amplia zona del sur del Líbano para garantizar su seguridad, mientras continúa sus ataques en el resto del territorio libanés. “Los cientos de miles de habitantes del sur del Líbano que han sido evacuados hacia el norte no regresarán al sur del Litani hasta que no se garantice la seguridad de los habitantes del norte (de Israel)”, advirtió el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

El presidente estadounidense Donald Trump desciende del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Foto: AFP

“Engaño”

La embajada de Irán en Pakistán tachó de “engaño” la oferta de negociaciones de Estados Unidos y rechazó cualquier diálogo con Washington, un posicionamiento que enfría el intento de mediación del gobierno pakistaní. “Irán considera la petición de negociaciones de Estados Unidos como un nuevo intento de engaño para reponerse, encontrar lagunas y buscar conexiones para intensificar los ataques nuevamente”, afirmó la embajada iraní en la capital pakistaní en la red social X, apenas horas después de que Pakistán confirmara su ofrecimiento como mediador entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La misión diplomática iraní afirmó que “la confianza es nula tras dos rondas de ataques en medio de las conversaciones” y que, “con intimidación y retórica totalitaria, no hay ninguna posibilidad”.

Un “duro” del régimen. En medio de este cruce de declaraciones, Mohamad Bager Zolgadr, un ex guardia revolucionario y ultraconservador del ala más dura de la República Islámica, tomó el timón del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exteriores de Irán.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: AFP.

Zolgadr sustituye así a Alí Lariyani, muerto la semana pasada por Israel. La oficina del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció que la designación de Zolgard fue aprobada por el líder supremo Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto ni escuchado en público.

Considerado un halcón de la política iraní y con un doctorado en gestión estratégica, Zolgadr, de 72 años, ha pasado por numerosos organismos de la República Islámica y ahora ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del que llegó a ser su subcomandante y jefe de su Estado mayor. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij.

Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) y ha ocupado puestos de relevancia en el Poder Judicial.

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP

Analistas internacionales lo han calificado como una figura “de línea muy dura”. “El general Zolgadr, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y de línea muy dura, ha sustituido al relativamente pragmático Larijani -asesinado por Israel la semana pasada- como nuevo asesor de Seguridad Nacional”, dijo en X el director del proyecto Irán en International Crisis Group, Ali Vaez.

Zolgadr llega en un momento clave de la guerra y en medio de una campaña para eliminar a altos cargos iraníes, que suma ya 25 días.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad de Irán.