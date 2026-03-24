La guerra dispara el petróleo: así funciona el sistema uruguayo para suavizar el aumento en los combustibles

El conflicto en Medio Oriente ha desatado una gran preocupación a nivel mundial por el eventual incremento del precio de los combustibles debido a que aumentó el precio de la principal materia prima: el petróleo. Los bombardeos cruzados entre Israel —con el apoyo de Estados Unidos— e Irán más el cierre del estrecho de Ormuz provocaron una escalada de más del 40% por barril, de unos US$ 70 a unos US$ 100, con variaciones diarias. Llegó a un pico de casi US$ 120 minutos después de los ataques a infraestructuras de energía.

Este martes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó de un encuentro con empresarios y luego recibió a la prensa en una rueda en la que respondió a preguntas sobre una eventual suba en el precio de los combustibles.

Respondió que podría tener afectación pero aún se desconoce el grado. Por ejemplo, no descartó que el ajuste bimestral en el precio de los combustibles —que implicaría un cambio a inicios de mayo— se adelante por esta vez.

"Subió de US$ 70 el barril a por encima de US$ 100. No es inocuo para un país importador de petróleo. Estamos evaluando algunas medidas que están bajo nuestro control, como el precio de los combustibles. Todavía no tenemos una decisión tomada", expresó y luego agregó: "En principio, en el ajuste bimestral que este país definió como regla, supondría que el ajuste tuviera lugar el mes que viene, pero estamos evaluando".

Revisión. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que, de cara a la Rendición de Cuentas, podrían diferirse algunos compromisos. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Cómo es el sistema de topes del 7% para los precios de la nafta y el gasoil en Uruguay

Uruguay tuvo a partir del 1° de marzo una reducción en el precio de venta al público del gasoil y de la nafta. El gasoil 50 S bajó 3,2% y pasó a valer $47,32; el 10 S cayó 2,82% para llegar a $54,32. La Súper 95 bajó 1,1% y pasó a valer $76,88 el litro; Premium 97 se redujo 1,12% y pasó a $79,40. Esto se sumó a una rebaja previa, menos pronunciada, que comenzó a regir en enero.

Según el esquema dispuesto por el gobierno el año pasado, los precios deberían ajustarse a fines de abril para que los nuevos entren en vigencia el 1° de mayo. No obstante, de las declaraciones de Oddone se desprende que no se descarta la posibilidad de hacer un cambio mensual de manera circunstancial, pese a que de momento no está en los planes, debido a este salto que hubo en el petróleo durante marzo.

Sin embargo, Uruguay tiene en el sistema de precios anunciado en 2025 por el gobierno de Oddone y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, unos topes tanto para abajo como para arriba para que la volatilidad de los precios internacionales no tengan tanta afectación.

El tope es, para abajo o para arriba, de 7%. Para "suavizar las variaciones" se indicó que si la diferencia entre el precio vigente y el precio de referencia —que es el Precio de Partidad de Importación (PPI) más el factor de estabilización— es menor a 7%, entonces el precio se ajusta totalmente. El factor de estabilización bajó a $1,2 por litro y está destinado a financiar el subsidio en el valor del supergás.

En cambio, si la variación debiera ser mayor a ese porcentaje, el gobierno interviene fijando variaciones no mayores a 7%.

"La política pública interviene para que un efecto extraordinario del mercado internacional no afecte la toma de decisiones o el consumo", dijo Oddone en 2025, y agregó que "esas variaciones son poco frecuentes, si ocurren están asociadas a un evento transitorio" y el gobierno no las quiere "trasladar" al precio final porque sería una señal "dificultosa".