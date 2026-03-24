Oddone habló sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de la nafta en Uruguay

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó de un encuentro con empresarios este martes y luego recibió a la prensa en una rueda en la que respondió diversas preguntas: desde las características del ajuste fiscal que implementó el gobierno en la Ley de Presupuesto, el precio de los combustibles ante el alza del petróleo por la guerra en Medio Oriente y la propuesta de Alejandro Sánchez para que pequeños ahorristas puedan invertir en proyectos de las empresas públicas.

Ante la consulta de si el gobierno piensa hacer un ajuste fiscal, Oddone respondió que "el ajuste fiscal está procesado, está incluido en la Ley de Presupuesto" que se votó el año pasado. El ministro ha destacado en otras oportunidades que el ajuste ha sido "moderado" en el sentido de que no afecta el gasto para evitar un efecto recesivo en la economía, y que "pone énfasis en recargar a aquellos agentes económicos que tienen más capacidad de contribución". Ahora se está "siguiendo con detenimiento la evolución de la economía y la evolución del escenario fiscal" para ver si es necesario un arreglo, pero por ahora las autoridades se mantienen "solamente vigilantes a este proceso".

"Hoy de tarde (por este martes) vamos a conocer el dato del PBI: creemos que estamos en una economía que se desaceleró pero todavía en proceso de crecimiento, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera en este momento, pero con alguna señal de mejora en el último trimestre del año pasado", explicó Oddone en la rueda de prensa.

Cómo afectará a Uruguay la suba mundial de precio del petróleo

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas fue consultado acerca de qué efectos podría tener en Uruguay la suba mundial del precio del barril de petróleo producto de la guerra en Medio Oriente.

Respondió que efectivamente tendrá afectación pero aún se desconoce el grado. Por ejemplo, no descartó que el ajuste bimestral en el precio de los combustibles —que implicaría un cambio a inicios de mayo— se adelante por esta vez.

"Subió de US$ 70 el barril a por encima de US$ 100. No es inocuo para un país importador del petróleo. Estamos evaluando algunas medidas que están bajo nuestro control, como el precio de los combustibles. Todavía no tenemos una decisión tomada", expresó y luego agregó: "En principio, en el ajuste bimestral que este país definió como regla, supondría que el ajuste tuviera lugar el mes que viene, pero estamos evaluando".

Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en rueda de prensa. Foto: Darwin Borrelli

Finalmente fue consultado acerca del plan del gobierno de que UTE desarrolle una planta de energía solar en Baygorria (Durazno) con inversiones de pequeños ahorristas (desde US$ 200) y de si esta propuesta va en línea de los planteado por Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.

Si bien dijo que "es consistente" con lo planteado por Sánchez porque implica "dar instrumentos a pequeños ahorristas para invertir en proyectos de compañías del Estado", entiende que la propuesta del dirigente del MPP "discutir la apertura de una parte, de un porcentaje menor de las acciones del Estado, para lo cual falta una discusión a nivel político".

Esto último "requeriría cambios legislativos importantes", dijo, y aseguró que él personalmente es "partidario de que hay que avanzar" en la dirección planteada por el secretario de Presidencia.