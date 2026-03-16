Sánchez explicó su propuesta para invertir en empresas públicas: "Nunca estaré en el club de los neoliberales"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, uno de los principales referentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio, hizo un video de casi una hora para sus redes sociales en el que detalló su propuesta de que pequeños ahorristas privados puedan invertir en empresas públicas, un planteo que abrió el debate en Uruguay la semana pasada.

Hizo referencia varias veces a que la idea es fundamentalmente para pequeños ahorristas, personas que hoy están colocando sus ahorros en cuentas bancarias pero que tienen "avidez" de invertir. Se trata, según mencionó, de una idea que todavía podría tener aspectos a definir, pero aseguró que la intención es buscar alternativas para construir "un proyecto nacional y popular" que sirva para "achicar las brechas económicas y sociales".

Afirmó que en torno a su propuesta se ha generado un "lindo debate" sobre "el rol de las empresas públicas" y cómo podrían mejorarse. Descartó, en cambio, algunas "etiquetas". "Los neoliberales parece que me están abrazando, me están invitando a participar. Bueno, no, en ese club nunca voy a estar; no estuve antes, no voy a estar ahora", apuntó en referencia a que su propuesta "no tiene nada que ver" con una política de ese tipo.

También lanzó un comentario hacia la izquierda que duda de su planteo: "El inmovilismo no nos puede frenar. Defender las empresas públicas como motores del desarrollo y que esos motores no se apaguen, no puede significarnos desde la izquierda dejarlas tal cual están, si no pecaríamos de conservadores", indicó.

Sánchez consideró que "la historia de la izquierda uruguaya" y de "los 15 años de gobierno del Frente Amplio" entre 2005 y 2020 implicó "potenciar las empresas públicas", dotándolas de mayores recursos: "Hay que continuar en ese proceso de tener empresas públicas más modernas, más capaces de impactar en el desarrollo nacional y brindar servicios públicos".

Precisamente, consideró que es necesario dotar de mayores recursos a los entes públicos porque brindan servicios en todo el país, incluso aquellos que no son "rentables en términos de mercado" como el internet o la electricidad en zonas rurales alejadas de centros poblados, solo por "tener derecho al bienestar". Pero también porque las empresas públicas "aportan recursos a Rentas Generales", una porción de sus ganancias, y eso permite financiar "una carretera, una escuela, un hospital, el salario de los docentes, de los médicos".

No obstante, puntualizó que hay otro motivo por el cual es necesario que las empresas públicas tengan más recursos: "Hay que generar trabajo". De todas formas, dijo que los nuevo empleos no deben ser solo públicos, y que las empresas estatales pueden promover inversiones privadas generando la infraestructura necesaria.

En consecuencia, Sánchez apuntó que su idea es ver "qué instrumentos" permitirían "que las empresas públicas puedan invertir más, y que las que están en competencia puedan competir con los gigantes que operan ese mercado".

Sánchez descartó el "temor natural" a la privatización de las empresas públicas

El secretario de Presidencia reconoció que ante su propuesta surgió "un temor natural" de privatización de las empresas públicas que, a su entender, está relacionado con la "historia" de Uruguay, "porque aquí hubo gente que intentó enajenar patrimonio, venderlas"".

Afirmó que, en contraposición, su intención no es esa sino analizar cómo se puede canalizar el ahorro privado para que los entes aumenten sus inversiones.

Recordó, por ejemplo, que "no se pueden vender acciones de las empresas públicas porque no tienen acciones" y que la intención es otra: "Existen un conjunto de empresas subsidiarias, que muchas veces para cumplir algunos de los fines de las empresas públicas y competir van al derecho privado pero son propiedad del Estado; son sociedades anónimas. Antel tiene tres o cuatro, Ancap otras tantas, UTE ha generado", dijo y detalló que estas sí pueden abrirse a pequeños ahorristas para que coloquen dinero allí, "al servicio del desarrollo nacional y puedan tener una ganancia", en lugar de ir "a la rosca financiera que paga poco".

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

Sánchez señaló que ya ha habido opciones de este tipo, y mencionó que los instrumentos pueden ser variados. Por ejemplo, habló del proyecto Valentines para crear un parque eólico en Treinta y Tres, cerca del límite con Florida, para el cual se emitieron acciones y se postularon potenciales socios para invertir entre US$ 100 y US$ 2.500. En aquel entonces, en 2016, la demanda de accionistas superó a la oferta de la empresa: se adjudicaron acciones a 10.193 socios, según informó Presidencia.

"Es una sociedad anónima que vendió las acciones. Pagan más interés que Conexión Ganadera", deslizó Sánchez en su video para redes sociales. Habló de otras posibilidades, como obligaciones negociables o fideicomisos financieros.

"Podemos soñar que nuestras empresas públicas operen en el mercado regional y no solo en este mercado de tres millones habitantes", señaló, y reiteró que su idea es resolver el "gran dilema" de "cómo canalizar el ahorro para inversiones productivas nacionales".