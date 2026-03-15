Reabrió el histórico hotel de las Termas del Arapey seis años después de su cierre y ahora es gestionado por privados

Justo el día en que se cumplieron seis años de su cierre, producto de la pandemia que afectó al país en 2020, el ex Hotel Municipal de las Termas del Arapey volvió a abrir sus puertas. Esta vez, de la mano de un consorcio privado y totalmente renovado, sumando un nuevo atractivo a la denominada "Joya del Norte", como se conoce a ese destino termal.

Ubicado a 580 kilómetros de Montevideo por la ruta 3 y a unos 90 de la capital salteña, las Termas del Arapey se volvieron uno de los centros turísticos de mayor atractivo para los turistas de nuestro país, pero también de la región.

Allí, durante décadas, la Intendencia de Salto tuvo un hotel enclavado en el centro termal, pero que era deficitario para las administraciones. Fue en el gobierno del frenteamplista Andrés Lima que se decidió cerrarlo, además de hacerlo obligado por la situación de emergencia sanitaria que vivía el país. Tampoco fue reabierto después porque se entendía desde el gobierno de Lima, con la resistencia del sindicato ADEOMS, que el mismo no era viable y que había que buscar una solución alternativa.

En su último acto como intendente de Salto antes de asumir la presidencia de MEVIR, el 7 de marzo de 2025, Lima envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental de Salto, en el que pedía que ese hotel fuera concedido a privados sin que la comuna perdiera la propiedad del mismo. La Junta votó el 7 de junio con 28 votos en 29 ediles en sala, afirmativamente.

Hotel de las Termas del Arapey. Foto: Sergio Senisa

Este sábado, a seis años de su cierre, con la presencia del ministro de Turismo, Pablo Menoni; el intendente Carlos Albisu; los exintendentes Andrés Lima y Germán Coutinho; otras autoridades departamentales, empresarios y representantes del sector turístico, quedó inaugurado el nuevo hotel, ahora denominado Raíces del Arapey.

Según dijo su titular, Jorge Bartesaghi, el nuevo emprendimiento privado busca "fortalecer el destino termal y generar una nueva etapa de desarrollo para la región".

El propietario del emprendimiento destacó "la confianza de los inversores y colaboradores que hicieron posible el proyecto", entre los cuales mencionó a José Cujó y a la empresa de construcciones a cargo del empresario salteño Ignacio Cujó. También recordó su legado familiar vinculado al desarrollo turístico en la zona.

“La enorme emoción es la confianza que mucha gente ha depositado para llevar adelante este emprendimiento”, expresó Bartesaghi, quien evocó especialmente a su padre y a quienes "impulsaron históricamente importantes inversiones hoteleras en el norte del país", subrayando "que fueron quienes inculcaron el amor por las Termas del Arapey".

“El viejo dedicó sus últimos 25 años de vida a desarrollar enormes hazañas, llevando adelante una inversión hotelera sin precedentes al norte del río Negro. Cuando se habla de descentralización y de trabajo en el norte, son pocos los que se animan a venir”, afirmó.

“Las Termas del Arapey forman parte de la historia del departamento y del Uruguay, y de la identidad de muchas familias que han elegido este lugar durante generaciones”, señaló, y añadió que "encontraron en este lugar de naturaleza un espacio de sencillez, amistad y descanso, y decidieron invertir en Uruguay”.

Durante la inauguración, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó la importancia de la inversión privada para el desarrollo del sector y subrayó que Uruguay debe apostar a la calidad de su oferta turística. “Si no hay un privado que arriesgue y esté comprometido, estas cosas no salen adelante”, afirmó el jerarca.

Menoni señaló que el país debe competir en base al valor de las experiencias que ofrece a los visitantes. “Tenemos que diferenciar entre precio y valor. Uruguay probablemente seguirá siendo un país caro, como dijo el ministro de Economía (Gabriel Oddone), pero tenemos que diferenciarnos en el valor y en las experiencias que ofrecemos a los turistas”, sostuvo.

El ministro también destacó la estabilidad institucional del país como una fortaleza para atraer inversiones, ya que en el lugar se encontraban los últimos tres intendentes de Salto, todos de partidos políticos diferentes. “Esa continuidad política y esas certezas que damos en Uruguay no se ven ni siquiera en la región”, agregó.

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, subrayó que la concreción del proyecto es resultado de un proceso que atravesó distintas administraciones departamentales. “Esto es una política de Estado que trasciende los partidos. Este proyecto surge de una iniciativa del gobierno anterior y tuvo el apoyo prácticamente por unanimidad de la Junta Departamental”, señaló.

Albisu destacó además el simbolismo de la reapertura para el destino termal. “Hoy hace seis años que cerró el hotel municipal, el 14 de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Hoy estamos viviendo una realidad diferente, con un nuevo producto turístico”, expresó.

El intendente sostuvo que el emprendimiento permitirá generar un impacto positivo en toda la zona. “No tengan dudas de que a partir de aquí se va a generar una sinergia positiva en todo lo que son las termas, en los restaurantes, en los comercios y en el trabajo directo e indirecto que se genera”, afirmó.

También destacó la importancia de promover inversiones que apuesten por el desarrollo del departamento. “Los gobernantes tenemos que enamorar a quienes vienen de afuera de nuestro departamento y mostrarles que acá hay posibilidades”, indicó.