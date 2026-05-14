"La relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca": el mensaje de Trump en su encuentro con Xi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontró este jueves con su par chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para celebrar una esperada cumbre de alto nivel. El líder chino dijo estar "feliz" de recibirlo mientras el mundo está en una "encrucijada". Trump, por su parte, le aseguró que las dos superpotencias tendrán un "futuro fantástico" juntas.

Los dos líderes se dieron la mano después de que Trump llegara en una caravana hasta una escalinata en la plaza Tiananmén, donde lo esperaba una delegación estadounidense integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Defensa, Pete Hegseth; y varios directores ejecutivos de grandes empresas, entre ellos Elon Musk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el presidente de China, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 14 de mayo de 2026. Foto: AFP

"Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca", aseguró el republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en Beijing el 14 de mayo de 2026 Foto: AFP

"Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales", afirmó Xi.

En sus declaraciones iniciales, Trump colmó de elogios al presidente Xi y dijo que hablan seguido por teléfono para resolver problemas.

“Nos hemos llevado bien cuando ha habido dificultades, las hemos solucionado”, dijo Trump. “Yo te llamaba y tú me llamabas siempre que teníamos un problema, aunque la gente no lo sepa, siempre que teníamos un problema. Lo solucionamos muy rápido y vamos a tener un futuro fantástico juntos”.

“Eres un gran líder. Se lo digo a todo el mundo. Eres un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos, porque es verdad”, añadió Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 14 de mayo de 2026. Foto: AFP

Se espera que los mandatarios aborden temas como el comercio, Taiwán y la guerra en Irán.

Los dos líderes se reunieron por última vez en octubre en Corea del Sur, donde acordaron hacer una pausa en la dura guerra comercial en la que Pekín había amenazado con imponer nuevas y drásticas restricciones a las exportaciones de tierras raras en respuesta a los aranceles estadounidenses de tres dígitos sobre los productos chinos.

En aquel momento, Xi decidió aplazar esas medidas un año. Una pregunta que planea sobre la cumbre es si China aceptará una prórroga.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de bienvenida con su par chino, Xi Jinping, en Pekín el 14 de mayo de 2026. Foto: AFP

Trump ha declarado que su viaje a Pekín, que incluirá reuniones con Xi en lugares históricos y concluirá el viernes, se centrará en el comercio y la inversión. Varios altos ejecutivos, entre ellos Jensen Huang, de la empresa estadounidense de chips Nvidia, Elon Musk, de Tesla y SpaceX y Tim Cook, de Apple, acompañan al presidente en China.

La agenda de Trump en China

Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, esta es la agenda de los próximos días del mandatario norteamericano:

Jueves 14 - hora local de Pekín

10:00: Saludo oficial con el presidente de la República Popular China en el Gran Palacio del Pueblo.

10:15: Reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo.

18:00: Banquete de Estado en el Gran Palacio del Pueblo.

Viernes 15 - Hora local de Pekín

11:30: Saludo y foto de amistad con el presidente chino.

11:40: Té bilateral.

12:15: Almuerzo bilateral.

Salida de Pekín rumbo a la Casa Blanca.