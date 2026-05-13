"Temerario" y "debate no estuvo a la altura": Oddone respondió a críticas por cambios al sistema previsional

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que es "temerario" y "a nadie se le puede ocurrir" decir que el equipo económico se "está rifando la sostenibilidad fiscal" por las medidas anunciadas en materia de seguridad social. "Están pasando límites que yo como analista nunca vi", manifestó.

"En las últimas semanas hemos pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Me he tenido que dedicar varias semanas también, reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, que me hago cargo de ellos, a explicarle a un conjunto de gente del exterior que lo que está ocurriendo no es como aparentemente se está discutiendo", sostuvo el jerarca.

Oddone volvió a remarcar que garantizar la sostenibilidad fiscal es el "único elemento central" que tienen desde la cartera para "defender la credibilidad de Uruguay". Además, sostuvo que el debate "no estuvo a la altura de la circunstancias" no solo por el sistema político, sino también por las acciones de otros actores como corporaciones privadas y analistas.

Las recomendaciones que el Ejecutivo priorizará para el proyecto de Seguridad Social

Según puntualizó Oddone, el Poder Ejecutivo se enfocará en dos aspectos: el fortalecimiento del sistema de transferencias para atender a la infancia y las causales de retiro anticipado. "La recomendación que surgió (del diálogo social) es que la edad de retiro se mantiene y será a los 65 años. Vamos a tener la posibilidad de generar causales de retiros anticipados pero con incentivos muy importantes para postergar ese retiro", afirmó. Es decir, aquellos que lo deseen podrían jubilarse a los 60, pero se generarían incentivos para que se mantengan a los 65.

Coalición interpelará a Oddone por la "situación por demás compleja" de la economía y posible reforma en AFAP

Tras una iniciativa del Partido Nacional y el Partido Colorado, el Senado votó este miércoles llevar adelante una interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La instancia, que adelantó El País, la llevará adelante el nacionalista Sergio Botana, quien aseguró que la convocatoria no implica una "guerra con una persona, un equipo ni un gobierno", sino que esta se debe a diferencias con "políticas" que llevan adelante

La coalición resolvió hacer una interpelación después de que, en una primera instancia, el Frente Amplio no apoyara convocar al ministro en régimen de comisión general.

Botana explicó que la coalición entiende que la economía "está en una situación por demás compleja, vulnerable y de absoluto riesgo". Y que, en ese contexto, "ha habido respuestas" del gobierno que no comparten.

En la citación formal, Botana aseguró que se van a pedir "explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas, especialmente en lo referente al gasto, nivel de actividad, empleo, exportaciones y deuda". También se tratará el tema de las AFAP, que están en el centro de atención por las propuestas del Diálogo Social, y de las que Botana alertó está semana, en declaraciones a El País riesgo de "expropiación".

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani indicó que su partido entiende que no es "oportuno" hacer la convocatoria en este momento. Además, no consideran que la economía esté en un estado como el que describe la coalición opositora.