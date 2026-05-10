Saldain y el Diálogo Social: “El plebiscito fue un parteaguas, cambió todo y el gobierno subestimó su impacto”

El especialista dijo que el actual gobierno subestimó el impacto de la iniciativa que buscaba eliminar el pilar de ahorro individual al presentar el informe surgido del Diálogo Social.

Señaló que al documento final le faltan cifras y cuestionó, además, la ambigüedad de dirigentes del Frente Amplio al momento de fijar una postura clara a favor o en contra de la reforma constitucional.

-¿Cómo vio el documento final que salió del Diálogo Social?

-Por algunas de las características que tiene generó el ruido que generó. Es un documento que no tiene detalles en temas muy importantes y subestimó el impacto o la sensibilidad que tiene hoy el tema después del intento del plebiscito.

-¿En qué sentido se subestimó?

-Hay sectores muy importantes dentro de lo que podríamos llamar progresismo que tienen una posición híper crítica y que su objetivo es suprimir el sistema mixto (solidario y de capitalización individual).

Rodolfo Saldain, abogado uruguayo principal redactor de la reforma jubilatoria. Foto: Ignacio Sánchez

-¿Progresismo o más bien conservadurismo de izquierda?

-Está bien -sonríe-, es conservadurismo de izquierda. Pero llamémosle progresismo. A lo que voy es que el tema quedó muy sensible porque nunca se había ido al grado de planteo que se hizo en el plebiscito de octubre de 2024.

-Proponía eliminar o prohibir el pilar de ahorro individual. Es decir, que iba más contra la reforma de 1996 que contra la de 2023.

-Es así, claro. Por eso insisto en que el plebiscito dejó este tema muy sensible. Además, me parece que el planteo del Diálogo Social no fue bien comunicado. Se largó el documento, circuló sin que nadie lo explicara. Desde el gobierno no se tomó conciencia del impacto que tuvo el plebiscito de 2024. Si bien la mayoría del Frente Amplio (FA), y sin dudas el actual gobierno y el Ministerio de Economía están en una posición muy diferente con quienes lo impulsaron, hay fuerzas no despreciables que siguen pensando que hay que suprimir el sistema mixto: el Pit-Cnt, el Partido Comunista, el Partido Socialista.

-¿A qué se refiere con una mala comunicación?

-Hubo una especie de subestimación de la sensibilidad que se generó a partir del plebiscito. Este tema o iniciativa -habla sobre los cambios a las AFAP que dejarían de administrar las cuentas de ahorro individuales-lo discutimos durante la Comisión de Expertos. Fuimos y venimos. Anafap dio su opinión, República AFAP la suya y nunca hubo un escándalo. ¿Qué cambió en el medio? El hecho político que fue el plebiscito. En el FA hubo dirigentes que se expresaron claramente en contra, pero también hubo otros, muy importantes, que fueron ambiguos hasta último momento.

-¿Por ejemplo?

-Fernando Pereira.

-¿Carolina Cosse?

-También. La gente no se olvida fácil, ocurrió ayer.

-El único ministro que presenta Yamandú Orsi antes de las elecciones de octubre -a fines de setiembre- fue Gabriel Oddone. ¿Cree que fue por el efecto que estaba causando la iniciativa plebiscitaria?

-Fue para serenar. No lo recordaba con detalle, pero realmente hay movimientos. Cuando se dice que el capital es cobarde, es cobarde. No quieren lío. Incluso, para quienes invierten en título de deuda pública uruguaya o a nivel internacional la presencia de actores institucionales como las AFAP son una garantía. Está muy fresco lo del plebiscito y cualquier ruido genera consecuencias. No lo tuvieron presente eso al largar este informe y hacerlo en la forma que se hizo. Nadie lo explicó. Cuando se llegó al momento de la conferencia hubo una postura más a la defensiva que explicativa.

-¿De lo que leyó del documento qué le gustó?

-Hay dos temas que son muy importantes. La parte de pobreza y los hogares con niños en situación de pobreza…Lo de la unificación de las transferencias no es tanto mi tema, pero no estoy muy seguro o tiendo a pensar que no es una buena idea suprimir la condicionalidad. Pero capaz soy más de la escuela vieja sobre las asignaciones familiares. Sin embargo, soy consciente de que hay problemas de otro tipo. En los casos de primera infancia a la población más vulnerable hay que irla a buscar porque no lleva a los hijos a los CAIF. La condicionalidad opera poco, pero de todas formas es un tema que hay que mirar con lupa fina.

Rodolfo Saldain, abogado uruguayo principal redactor de la reforma jubilatoria. Foto: Ignacio Sánchez

-¿El otro tema?

-El que me importa mucho de lo que está planteado es el del Sistema de Cuidados pensando en los niños, pero fundamentalmente en los viejos. ¿Quién va a cuidar a los viejos en Uruguay? ¿Quién los cuida hoy? Hoy el Sistema de Cuidados es simbólico en relación con las personas mayores. No tiene prácticamente servicios y es una demanda creciente. Las familias son cada vez más chicas. ¿Quién se hace cargo? En el Plan Quinquenal que acaba de aprobarse en China se crea un Sistema Nacional de Cuidados. Tienen jubilación, pero son muy magras. Después de la política del hijo único la cantidad de hijos para cuidar padres es muy poca. Por lo tanto, están en un proceso de cambio de la fuerza de su crecimiento económico. Están yendo más hacia el mercado interno, quieren que la población ahorre menos porque ahorran mucho frente a un sistema de seguridad social muy magro. Ahorran para la vejez, pero ahora están incentivando el consumo buscando implementar un sistema de cuidados potente para los viejos. Nosotros que no somos China, tenemos un problema también.

-¿De crecimiento demográfico y de un país envejecido?

-Y envejeciendo en condiciones económicas que no son las europeas de las de la segunda mitad del siglo XX. De países potentes y ricos. Uruguay está envejeciendo a un ritmo muy alto con una economía medio pelo, creciendo al 1%, 1,5%. Es muy complicado. ¿Cuánto cuesta un Sistema de Cuidados razonable? Alrededor de un punto del PIB (NdeR: US$ 700 millones). En el informe del Diálogo Social se pone el énfasis correcto en la necesidad de potenciar el sistema, pero el documento carece de números. Por eso lo llamo “la cartita a los Reyes Magos”. Hay que ponerle cifras a eso. Me dicen que no era el objeto, pero es muy difícil largar ideas sin números. Es imprescindible. Tengo entendido que están trabajando para bajar en cifras la parte de la propuesta jubilatoria de la causal anticipada.

-Se dijo que era neutro el costo.

-Lo escuché decirlo a Rodrigo Arim (director de la OPP). Entiendo que hay una forma para que sea neutro: pagar jubilaciones chiquitas. La estrategia del gobierno de Luis Lacalle Pou fue, con dilaciones y de manera pausada, subir la edad de retiro hasta los 65 años. Los nacidos en 1977 serán los primeros en ir hasta los 65. Se movió la edad de jubilación mínima, con excepciones -rurales, doméstico, servicio bonificado, etcétera-, pero de una forma que cinco años después el beneficio a cobrar fuera razonablemente similar al anterior y mayor para los de menores ingresos vía suplemento solidario.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía y finanzas Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal.

-¿Es tan distinto lo que se propone ahora?

-Para la causal anticipada divide a la población. Un tercio es la de menores recursos, la más vulnerable…

-Se les da un plus en la tasa de reemplazo al jubilarse a los 60.

-Irían con la regla anterior a la ley de la reforma de la seguridad social de 2023 (20.130) y convergería hacia los niveles de la 20.130 si dilata el retiro. Eso quiere decir que los niveles ahora son mejores. Hay un reconocimiento expreso en el documento de que para los sectores más vulnerables hubo una mejora en la reforma. Pero para el otro grupo, las personas con salarios de $ 40.000 a $ 80.000 por ejemplo, es una nebulosa total. No sabemos qué quieren plantear. Se van a poder jubilar antes también, pero para que se cumpla lo que dice Arim van a tener que ser jubilaciones muy chiquitas. Para que el incentivo funcione y no desequilibre el sistema tiene que arrancar con una jubilación muy baja. Y el que la va a cobrar cinco años después va a reclamar un aumento de la jubilación. Álvaro Forteza había hecho un cálculo sobre el valor de reemplazo de equilibrio: estaba por debajo del 30%. Una tasa de reemplazo del 30% es muy dura para sostenerla toda la vida. La posibilidad de causal anticipada para todos sin explicar cómo sería genera dudas sobre la sustentabilidad del sistema o de la suficiencia del beneficio. ¿Es razonable lo que se les va a prometer a las personas para permitirles cierto nivel de vida? Y no hay ningún número, solo intenciones. Deberían haber estado junto con la propuesta. Es posible que no tenga efecto fiscal, pero si pago muy poco. El desafío es ver el comportamiento de la gente. ¿Va a optar por la jubilación anticipada o no?

-¿El FA quedó preso de la promesa de campaña?

-Con lo de los 60 años sin dudas.

-En lo que se plantea de generar un organismo que centralice la administración de las cuentas individuales, estuvo entre las propuestas de la reforma. ¿Qué posición tiene?

-Esa idea buscaba dos efectos fundamentales. Generar un posible acercamiento hacia el FA para que pudiera ser parte del acuerdo y votara la ley. Pero era en un contexto (2022) previo a la experiencia de la iniciativa del plebiscito. En el mundo es un método bastante común.

-Ha mencionado Suecia.

-No es el único. El objetivo era tender puentes en busca de ampliar la base de acuerdos y quitar rispidez a un tema que ha marcado la discusión 30 años. Pero como dije anteriormente, al ser consultadas en la Comisión de Expertos no hubo escándalo aunque a las AFAP nos les gustara la idea. El otro objetivo era que la persona pueda tener un asesoramiento y seguimiento integral de su trayectoria jubilatoria. Eso se resolvió en la 20.130 incluyendo una norma que faculta al Ejecutivo a acceder a esa información para brindar el asesoramiento. Se resolvió de una manera más simple, pero el artículo 105 no ha sido reglamentado.

Acto del 1 de mayo Foto: captura de video

-Se habla de problemas de incentivos para las AFAP al tener que ir a buscar trabajadores y por eso se plantea el cambio para que se concentre solo en las inversiones.

-Una de las razones por la que pasó a ser obligatorio el aporte a las AFAP fue para evitar que salgan a buscar clientes. Y para los tres primeros años la comisión pasó a ser 0. La ley dice que los tres primeros años se va a la que tenga la comisión más baja. Todas decidieron ir a comisión 0. La fuerza de venta (los que buscan afiliados para cada AFAP) no agrega valor. Lo que agrega es la libertad de elección de las personas. Hoy en día el nivel de comisión (entre 4% y 6%) está muy en línea con lo que se cobra por administrar un fondo de características similares en el mundo.

-Hay que ampliar las posibilidades de inversión de las AFAP? La mayor parte está invertida en bonos del Estado uruguayo, más del 50%. ¿No hay una calesita?

-Pero las tasas de interés -de deuda- las pagamos mucho más barata que si no estuvieran las AFAP. Si no hubiera ahorro uruguayo, que es lo que manejan las AFAP, el interés para obtener financiamiento del Estado sería más alto. Abarata el crédito para Uruguay. Hay una calesita, sin dudas, y eso es lo que lleva a que algunos pensemos que hay que abrir otras opciones de inversión. Particularmente en el exterior.

-¿Por qué es dar un paso peligroso centralizar en un organismo único la administración de las cuentas de ahorro individual?

-En este momento lo es. El parteaguas fue el plebiscito, lo cambió todo y vuelvo a la actitud (no de Orsi u Oddone) de parte de la dirigencia del FA que fue poco clara. Es un problema dar un paso como el que se está planteando. Es una señal que luego del plebiscito genera preocupación. No es conveniente. Ha quedado demostrado con el ruido que se armó.