La participación de Sanguinetti en la interna del PC, su rol “intelectual” y de “diálogo” con los legisladores

Julio María Sanguinetti, expresidente de la República (1985-1990; 1995-2000), se retiró formalmente de la actividad política pública, pero continúa involucrado en la labor del Partido Colorado (PC), principalmente a nivel orgánico, pero también político-partidario. Este año celebró su cumpleaños 90, acompañado por el lanzamiento de un nuevo libro. A pesar de su avanzada edad, aún es un referente para la dirigencia colorada por sus décadas de experiencia.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el órgano máximo del partido, se reúne todos los lunes para discutir desde temas administrativos hasta polémicas políticas públicas. Varios integrantes del mismo destacan que Sanguinetti participa remotamente de las sesiones prácticamente todos los lunes.

En diálogo con El País, el expresidente dijo que tiene un rol mayoritariamente “intelectual” en el que sus “ideas y opiniones” son su principal aporte, ya que tampoco pretende tener incidencia “directa” en decisiones internas.

Sin embargo, donde sí hinca más el diente es en la cuestión “patrimonial” del partido. Por ejemplo, en octubre del año pasado organizó junto al prosecretario de Cultura del PC, Marcelo Pérez, por el Día del Patrimonio. “Fundamentalmente mi rol a la interna del partido es por ese lado: por lo institucional, por lo histórico, por lo identitario”, manifestó.

Para Andrés Ojeda, senador y secretario general colorado, es una “referencia absoluta” y resalta su involucramiento en la orgánica del partido.

Según dijo a El País, en las sesiones del CEN es objeto de consulta frecuente para varios temas, no solo de la interna colorada. “Cuando lo consultamos interviene. Por ejemplo, la pasada intervino en el tema de las AFAP, sobre cómo había sido la reforma en su momento y su lectura sobre el 1° de mayo”, afirmó Ojeda.

En ese sentido, aseguró que individualmente tiene un “muy buen vínculo” con el expresidente: “Yo lo llamo mucho y él me llama mucho”. De hecho, un punto al que alude es que lo ha “ayudado mucho” como secretario general del partido, rol que Sanguinetti cumplió en tres ocasiones, en tres décadas distintas (1983-1985; 2004-2009; 2019-2024).

“Él está muy encima de la actividad partidaria, con eventos, que el partido esté presente. Los 40 años de democracia fue un evento sideralmente grande. Tuvo muchísimo de gestión de él. La llamada a los presidentes para que vinieran fue él. Sanguinetti para mí es un puntal en todo esto. No solamente de consulta, que lo es sin duda, sino también de cuestión diaria. Ha sido un soldado de todo esto”, sostuvo el senador.

Diálogo con los legisladores

El Partido Colorado tiene 19 legisladores entre ambas cámaras: cinco senadores y 17 diputados. Con dos principales bloques preponderantes, el del senador Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, tiene mayoría, con dos senadores y 13 diputados. Circunstancias contrarias son las del CEN, donde la mayoría de integrantes corresponden al sector de Ojeda, Unir para Crecer.

En este escenario político, bajo el cual han ocurrido varios roces y críticas cruzadas, Sanguinetti tiene “diálogo permanente con todos” los parlamentarios y apuesta por mantener “el buen relacionamiento con todos”. Más allá de eso, afirmó que no tiene “participación en la vida política propiamente dicha en el rol opositor del partido”.

Según Ojeda, con su sector “el vínculo es fluido” y señaló que él, junto a dirigentes como el senador Robert Silva y el diputado Felipe Schipani, viene “de ahí”, en referencia a la militancia política bajo el liderazgo del expresidente.

“Él tiene la libertad de llamarnos porque nos conoce desde que somos chiquilines, a todos. O sea, en el caso nuestro, el vínculo parlamentario es fluido. Es más, yo lo voy a ver seguido”, expresó.

Schipani por su lado indicó a El País que Sanguinetti tiene un rol de “fuente de consulta permanente” y lo calificó como “el abuelo de la tribu”. “En el partido juega un rol muy importante, pese a que no está en la decisión política, pero es una fuente de consulta muy importante, y cuando hay algún tema importante se va a hablar con él, porque sigue siendo un interlocutor de enorme trascendencia para cualquier gestión importante que se necesite”, explicó el diputado.

Idas y vueltas

Si bien de un tiempo a esta parte Sanguinetti ha mantenido la postura por la que apuesta, de no intromisión en la interna política colorada, sí se ha expresado en algunas ocasiones por cuestiones puntuales.

Por ejemplo, a mediados de abril sostuvo sobre la propuesta de Ojeda de consultar a la división de Jurídica del Parlamento la posibilidad de que la Asamblea General pueda indultar a Moisés Martínez, el hombre de 28 años que mató a su padre de varios disparos y fue condenado a 12 años de prisión, que “hubo una exageración en el planteo”

“Han habido pronunciamientos claros de las propias oficinas jurídicas del Poder Legislativo, y creo que no da para más”, dijo en su momento en diálogo con Informativo Carve.

Previo a la interpelación del 9 de abril de Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, se generó una polémica interna, principalmente desde el sector de Ojeda, por no realizarla en Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría y existía la chance de aprobar una moción que condenara la gestión del exfiscal.

“Es evidente que, mirado desde un ángulo opositor, Diputados es un ámbito más favorable, obviamente, porque puede haber un margen para el cuestionamiento para una política de seguridad que se ha cuestionado por la pasividad”, dijo entrevistado por Desayunos Informales (Canal 12).