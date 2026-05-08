Alerta roja por frío extremo en Uruguay: Sinae asistió a más de 2.800 personas en situación de calle

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) publicó este viernes su informe diario en el marco de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle. Durante el operativo del pasado jueves, el organismo brindó asistencia a un total de 2.856 personas: 2.032 en Montevideo y 824 en el interior.

De ese total, 2.572 fueron atendidas en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 269 en Centros de Evacuación del Sinae.

Detallan además que a partir de este viernes, el Ministerio del Interior contará con un ómnibus en tres puntos de Montevideo para el traslado de personas en situación de calle. Estos puntos estarán en 18 de julio y Magallanes, Ricaldoni y Pastoriza, y Garzón y Lanús.

Persona en situación de calle intenta cubrirse del frío. Estefania Leal/Archivo El Pais

Durante los traslados, que contabilizaron un total de 170, hubo siete internaciones compulsivas. No se registraron evacuaciones forzosas ni detenciones. Además, se llevaron a cabo dos atenciones médicas.

En este operativo, participaron el Ministerio de Defensa, el Mides, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, SAME, el Instituto Nacional de Alimentacion (INDA), Presidencia, el Sinae y la Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro).