Alerta roja por frío extremo en Uruguay: Sinae asistió a más de 2.800 personas en situación de calle
El Ministerio del Interior instaló paradas estratégicas en el centro y periferia para traslados a refugios. El Sinae confirmó siete internaciones compulsivas tras el último operativo.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) publicó este viernes su informe diario en el marco de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle. Durante el operativo del pasado jueves, el organismo brindó asistencia a un total de 2.856 personas: 2.032 en Montevideo y 824 en el interior.
De ese total, 2.572 fueron atendidas en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 269 en Centros de Evacuación del Sinae.
Detallan además que a partir de este viernes, el Ministerio del Interior contará con un ómnibus en tres puntos de Montevideo para el traslado de personas en situación de calle. Estos puntos estarán en 18 de julio y Magallanes, Ricaldoni y Pastoriza, y Garzón y Lanús.
Durante los traslados, que contabilizaron un total de 170, hubo siete internaciones compulsivas. No se registraron evacuaciones forzosas ni detenciones. Además, se llevaron a cabo dos atenciones médicas.
En este operativo, participaron el Ministerio de Defensa, el Mides, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, SAME, el Instituto Nacional de Alimentacion (INDA), Presidencia, el Sinae y la Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro).
Líneas de ayuda del Mides para reportar personas en situación de calle
0800 3650 para dar información sobre personas en situación de calle por vía telefónica.
091 365 000 en WhatsApp.
En el interior del país la vía de contacto ante situaciones de personas en intemperie continúa siendo el 9.1.1.
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