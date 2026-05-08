Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes y advierte por una masa de aire frío

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla que rige desde las 15:00 de este viernes al menos hasta las 6:00 de la mañana del sábado, aunque a esa hora podría actualizarse. Se trata de una advertencia por vientos fuertes y persistentes como consecuencia de un ciclón extratropical cuyo centro está al sur de Uruguay, en el Océano Atlántico.

Según Inumet, una depresión atmosférica "comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h del sector oeste y suroeste". "En los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua", apuntó el instituto.

Además "ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla por vientos fuertes el viernes y sábado

Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Parque del Plata y San Luis.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, La Paloma y La Pedrera.

Alerta amarilla por vientos el 8 de mayo de 2026. Foto: Inumet

Luego del pasaje de un frente frío que provocó fuertes lluvias (en algunas zonas del país cayeron más de 100 milímetros), Uruguay espera la llegada de viento fuerte y una caída de la sensación térmica producto del ciclón extratropical que se forma al sur. Además de la alerta, Inumet mantiene vigente un aviso especial a la población que indica que desde este viernes y hasta la mañana del domingo continuarán las inclemencias.

"Tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes de 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, y un aumento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas", apunta el comunicado.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de un modelo que observa diariamente que indica que entre viernes y domingo "se espera la evolución de una depresión atmosférica en el Atlántico Sur afectando las costas de la provincia de Buenos Aires con ráfagas de 90/100 km/h y en Uruguay de 80/90 km/h".

#Pronóstico de vientos y ráfagas según Cosmo7 (@inmet_) de VIE08 a DOM10 mayo 2026. Se espera evolución de depresión atmosférica en Atlántico Sur afectando costas de #PBSAS con ráfagas de 90/100 km/h y #Uruguay de 80/90 km/h. pic.twitter.com/ze2hKGTZSz — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 7, 2026

¿Hasta cuándo lloverá y cuándo se acabarán los fuertes vientos en Uruguay?

Su colega Guillermo Ramis mencionó en Informativo Sarandí (AM 690) que este viernes estará "un poco complicado, pero nada del otro mundo". A su entender, Montevideo tendrá rachas de 60 kilómetros por hora y Punta del Este de 70. Los vientos continuarán el sábado pero con un poco menos de intensidad, rachas de 40 km/h en Montevideo y de 50 en Punta del Este, y ya el domingo se espera que predomine la calma.

Más allá de la sensación térmica, que podría bajar producto del viento, Ramis explicó que la temperatura durante viernes, sábado y domingo rondará una mínima de entre 8° y 10° y una máxima de entre 13° y 14°. Además, durante viernes y sábado continuarán los chaparrones.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Metsul pronostica vientos de hasta 90 km/h en Uruguay

También Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil, pronosticó fuertes vientos en Uruguay. Explicó que una vez que el centro del ciclón esté al sur, el viento más intenso asociado a este sistema se va a concentrar en el litoral este de Argentina y tanto en el sur como en el sureste de Uruguay. "En territorio uruguayo las ráfagas más fuertes se darán entre Montevideo y Maldonado entre viernes y sábado con velocidades de entre 60 y 90 km/h", comunicó.