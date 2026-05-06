Frente frío y ciclón en Uruguay: meteorólogos prevén lluvias, tormentas y un desplome térmico de al menos 10°

Diversos episodios de lluvia se registran en Uruguay desde la tarde del martes y continuarán repitiéndose hasta el sábado. Las precipitaciones más intensas se esperan para el jueves, cuando un frente frío atravesará Uruguay provocando tormentas. Hacia el fin de semana, se prevé que un ciclón extratropical alejado del territorio nacional, al sur, provoque vientos fuertes entre viernes y sábado. Además, meteorólogos incluyen en su pronóstico del tiempo una drástica caída de la temperatura, igual o superior a diez grados Celsius.

Ya el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió alertas de color naranja y amarillo por tormentas fuertes en el interior y se espera que con el correr de las horas se extiendan. Según el comunicado, una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes". "Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", apuntó Inumet en el escrito.

Además, se espera que un frente frío ingrese a territorio nacional entre la tarde y la noche de este miércoles, provocando lluvias y tormentas que se intensificarán el jueves y abarcarán también en el sur, incluyendo a Montevideo y el área metropolitana. De hecho, Inumet emitió un aviso especial a la población porque primero espera tormentas fuertes por un frente frío y luego vientos intensos por la formación de un ciclón extratropical, todo dentro de esta semana. Se trata de un pronóstico del tiempo coincidente con el que han anunciado meteorólogos independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

Qué zonas de Uruguay serán las más afectadas por las lluvias del frente frío

Anunció que lo primero sucedería entre la tarde y la noche de este martes, que son las inclemencias que continúan este miércoles: "Se esperan tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en el norte y la franja central del país. Estas tormentas podrán estar acompañadas de rachas de viento fuertes y lluvias intensas en cortos períodos (20 a 40 mm en tres horas)".

Posteriormente, desde la noche del miércoles "un frente frío ingresará al país generando tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el territorio". Por este frente frío se prevén acumulados de lluvia significativos, de entre 60 y 100 milímetros en un lapso de 12 horas, "especialmente en el centro-sur, este y noreste".

"Durante las tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo", indicó Inumet. Este fenómeno persistirá hasta la madrugada del viernes.

A partir del viernes, y hasta la madrugada del domingo, estarán sobre Uruguay las consecuencias de un ciclón extratropical que se formará al sur del territorio nacional.

"Tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este evento afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes, y un aumento significativo del oleaje. Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas", explicó Inumet.

Tránsito en Montevideo un día de lluvia. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cuándo empieza a llover en Montevideo y qué tanto bajará la temperatura

Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo según un modelo que observa diariamente. Este señala que para el miércoles, en Montevideo, se esperan entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones acumuladas y una temperatura máxima de 25°. El jueves también habrá entre 10 y 20 milímetros de lluvia y la temperatura máxima será de 24°. Ya el viernes las precipitaciones serán más escasas, de entre cinco y diez milímetros, pero la temperatura bajará a 17°.

Para el sábado, según ese mismo pronóstico, se esperan lluvias de entre cinco y diez milímetros pero una temperatura no superior a 14°, y para el domingo solo se anuncian lloviznas escasas pero la máxima será de 13°. En total, la caída de temperatura entre este miércoles y el próximo domingo, Día de la Madre, será de 12 grados. También la mínima bajará de 18° a 11°.

Este pronóstico, según Bidegain, habla de "ráfagas intensas" de viento entre el viernes y el sábado.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo de MIE06 a MAR12 mayo según @meteoblue. Se esperan lluvias y tormentas para MIE06 y JUE07 (20/40 mm) con tmax/tmin de 25°/18° y 24°/17°. Fuerte descenso temperatura VIE08 (17°/11°) y SAB09 (14°/8°), Se esperan ráfagas intensas VIE08 y SAB09. pic.twitter.com/2bIZgMVcXM — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 6, 2026

Otro modelo meteorológico sirve para observar dónde lloverá más. Montevideo será de los departamentos más afectados, con montos de cien milímetros en toda la semana.

#Lluvias acumuladas (mm) previstas por modelo COSMO7 (@INPE_CPTEC) de MIE06 a MAR12 mayo. Se esperan montos 80-100 mm sobre Este y Sur #Uruguay e incluso superiores en #Montevideo. Santa Catarina (#Brasil) con 100 a 150 mm. pic.twitter.com/g65Q5v8w6d — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 6, 2026

Bidegain informó de otro pronóstico que indica que empezará a llover este miércoles en Montevideo pero que las principales precipitaciones serán el jueves, aunque se extenderán al menos hasta el mediodía del viernes. Además, la caída de temperatura de miércoles a viernes será de 25° a 11°.

El análisis de #Pronóstico de lluvias horarias para #Motnevideo (URU) según modelos GFS, ECMWF e ICON prevé mayores montos para JUE07, comenzando lluvias en la tarde de MIE06 y extendiendo hasta VIE09 al mediodía. Las temperaturas en descenso con tmax 25° (MIE06) a 11° (VIE09). pic.twitter.com/RhJq1QAhu5 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 6, 2026

"Se fue el ciclón": Ramis considera que el viento de viernes y sábado no será tan fuerte

Ramis, que este martes había advertido por un "temporal" el sábado producto del viento generado por un ciclón extratropical, este miércoles bajó el grado de preocupación. "Se fue el ciclón", dijo en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690). Explicó que "la depresión está muy al sur" y a Uruguay lo afectará de manera colateral.

El meteorólogo dijo que el viernes la velocidad de las rachas será de 60 km/h en Montevideo y de 70 en Punta del Este, y el sábado la fuerza será menor. Esto implica que la temperatura "no bajará tan drásticamente", aunque su pronóstico del tiempo sigue manteniendo una caída de diez grados entre este miércoles y el viernes, de una máxima de 23° a una 13°.

Según Ramis, las lluvias en Montevideo comenzarán este miércoles pero serán más intensas el jueves, fundamentalmente en la tarde y la noche. El viernes y el sábado continuarán las precipitaciones, aunque no serán de gran importancia.