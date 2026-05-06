Cosse habló del proyecto para el Palacio Legislativo: defendió el nuevo anexo y los espacios peatonales

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República, habló este miércoles del proyecto para mejorar el entorno del Palacio Legislativo, en el marco del centenario, que incluye la posibilidad de edificar un nuevo anexo, además de cerrar al tránsito vehicular uno de los anillos de Avenida de las Leyes y semipeatonalizar dos cuadras de General Flores.

Se trata de un plan que presentó ante la Comisión Administrativa del Parlamento para que empiece a discutirse y que ya recibió una serie de críticas de la oposición, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, que acusaron que sería un gasto no tan necesario. Según dijo Cosse en conferencia de prensa, "todavía no se discutió un primer borrador" y todo el proyecto está para discutirse. Añadió que esta posibilidad la empezó la legislatura anterior, en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, que se inauguró en 1925.

Además de esa aclaración, Cosse hizo otras. Señaló, por ejemplo, que esta es una propuesta que busca contribuir a "tener más seguridad" en la zona, con "mayores espacios públicos, más y mejor turismo, mejor entorno para los centros educativos, más espacio para la convivencia y un mejor Parlamento".

Por eso, en este primer borrador que se conoció, "donde hoy hay hormigón y pavimento" la idea es ampliar los espacios verdes con "más árboles" para "el disfrute de los ciudadanos". Mencionó que en 2025 fueron 148.000 los visitantes que entraron al Parlamento, entre ellos 23.000 escolares. Para Cosse, una mejora de los alrededores haría incrementar esa cantidad.

Render del edificio anexo al Palacio Legislativo que propone Carolina Cosse.

Anexo del Parlamento donde hoy hay un helipuerto

Cosse también mencionó la idea de edificar un nuevo anexo en donde hoy hay un helipuerto que nunca se puso en funcionamiento por "problemas estructurales". Esta es una propuesta que la Comisión Administrativa maneja hace al menos diez años, con el objetivo de albergar en el nuevo edificio algunos de los depósitos que hoy se encuentran en la sede central, por ejemplo los de la biblioteca.

La vicepresidenta afirmó que sería un edificio de "usos múltiples", no solo de depósito para los "cientos de miles de libros y documentos" que hoy "no están en condiciones adecuadas", sino para tener "espacios de convivencia" abiertos al público. Preguntó "por qué no" incluir allí un hogar estudiantil y un CAIF que se sume al que ya hay en esa zona y que tiene 230 familias en lista de espera por un cupo.

Render del proyecto de Carolina Cosse para las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Cosse mencionó que esta es una zona en donde se encuentran las facultades de Química y Física de la Universidad de la República, así como el Instituto de Profesores Artigas (IPA), el colegio Sagrada Familia y el liceo Miranda. Se trata de "un barrio que cobija y en el que viven de una forma y de otra miles y miles de estudiantes", y por tanto entiende adecuado que este nuevo anexo incluya espacios para ellos. "Está todo para discutirse", advirtió.

También defendió la idea de peatonalizar dos cuadras de General Flores, desde Isidoro de María hasta Avenida de las Leyes, tal como plantea el anteproyecto. El objetivo es "vincular el Palacio Legislativo con las facultades de Medicina y Química" y "extender el espacio público" para "integrar al estudiantado y generar un espacio más de campus".