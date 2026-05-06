¿Se podría privatizar la recolección de basura en Montevideo? Lema pide “dejar de lado los sesgos ideológicos”

Hace más de 15 años que los montevideanos tienen una percepción negativa de la limpieza en la capital. Ana Olivera, Daniel Martínez y Carolina Cosse pasaron por la Intendencia de Montevideo sin lograr resolver este problema.

Ahora Mario Bergara está buscando revertir la situación, con un cambio integral del sistema de recolección que implica el retiro de la mitad de los contenedores de la vía pública, pero la visión de la población sigue siendo mala.

Según la última encuesta que Equipos Consultores realizó para la intendencia (algo que viene haciendo desde hace décadas), solo un 13% de los montevideanos dijo que la limpieza era buena o muy buena y un 68% dijo que era mala o muy mala. En el apartado de “recolección de basura” los números son mejores, pero el balance sigue siendo negativo: 30% contra 50%.

¿Y qué se puede hacer que no se haya hecho hasta ahora? Para el excandidato a la intendencia, y principal figura de la oposición en Montevideo, Martín Lema, hay algo evidente: se debe privatizar el servicio.

“Si hay una institución que evidencia dificultades para sostener un sistema eficiente de limpieza es precisamente la propia intendencia”, dijo el senador a El País.

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

“¿Cómo hacen otros departamentos como Maldonado o Rocha? ¿Por qué allí se logran mejores resultados con modelos de gestión donde la participación privada cumple un rol relevante? Es momento de dejar de lado los sesgos ideológicos”, continuó. “Tienen que terminar con el no se puede”.

Los funcionarios que trabajan hoy en día en la recolección podrían ser reasignados a otras áreas de limpieza o también se podría avanzar hacia el retiro incentivado.

Como planteaba el documento Rescatar Montevideo que presentaron los blancos ante la intendencia, la tercerización permitiría establecer metas de “desempeño verificables” y “asociar los pagos al cumplimiento efectivo de los objetivos de limpieza”.

¿Se puede hacer?

Mario Bergara ha dicho que la propuesta de Lema “no es factible”.

“No hay en el sector privado la posibilidad de levantar 4.500 contenedores por día (en total son unos 11.300 en el departamento). Hay un número muy limitado de estos equipamientos que se pueden usar y ni por asomo sustituyen mayoritariamente lo que la intendencia hace todos los días”, dijo en el mes de marzo.

Pero, ¿eso es cierto?

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025 Darwin Borelli

Desde el sector privado dijeron a El País que ni la cantidad de equipos ni el volumen de la inversión sería un problema si existe el "contrato adecuado".

Una empresa necesitaría un contrato con un plazo suficiente como para amortizar las inversiones que debería hacer con el objetivo de realizar la tarea.

Incluso cuando Lema habló en la campaña de privatizar el servicio, varios particulares le manifestaron interés.

¿Casos de éxito?

Lema suele hacer referencia al proceso de privatización que realizaron dos departamentos que hace años que están en manos nacionalistas: Maldonado y Rocha.

¿Cómo ha sido el proceso ahí?

Maldonado empezó a privatizar la recolección de basura en los años 90, algo que actualmente funciona en todo el departamento, donde hay unos 5.000 contenedores.

“Con empresas privadas podemos exigir y manejar el servicio de otra manera, que es muy diferente que con empleados públicos”, explicó el director de Gestión Ambiental de la intendencia fernandina, Jorge Píriz.

Con empresas, en este caso Ecotecno, todo es más dinámico.

“En el ámbito público, se te rompe un camión y para comprar un repuesto a veces pasan 15, 20 días los organismos. Las compras llevan determinado mecanismo y ni hablamos si te toca cuando la intendencia está cerrada o los fines de semana”, sostuvo Píriz.

“En un ámbito privado, se te rompe el camión, van a una empresa que vende los repuestos y el camión te está funcionando en pocas horas”, continuó.

“Como ese, hay muchas cosas que llevan a que hoy tengamos un mejor servicio gracias a que tenemos contratados. Lo que tiene que hacer bien la administración es el control del servicio por el cual está pagando”.

Flota de recolección de basura de Maldonado Intendencia de Maldonado

En Rocha, la privatización del sistema de recolección de basura es más reciente. En 2022 se pasó a este modelo en la ciudad de Rocha y en balnearios desde La Paloma hasta Cabo Polonia, junto a otras zonas específicas.

La empresa Teyma releva 1.100 contenedores en el departamento, la mitad de ellos en la ciudad de Rocha.

“Nos sale más económica la tercerización en el caso nuestro”, dijo el director de Higiene de la intendencia, Ramón Lorente, a El País. Más de la mitad de los funcionarios del área se jubiló.

Además, hacer este cambio permitió que el sistema de recolección recibiera una inversión importante, sin que tuviera que venir por parte de la intendencia.

“Para tener un cambio sustancial de un 100 % de todos los insumos, también de los camiones recolectores, había que hacer una inversión de US$ 3,5 millones, que fue lo que invirtió la empresa que ganó la licitación”, explicó el jerarca.

“Comenzamos a pagar un canon por el servicio mensual, pero no tuvimos que hacer la inversión. Eso nos permitió destinar dinero hacia otras necesidades”, continuó Lorente

El caso del Municipio B

Durante cerca de 20 años, estuvo tercerizada la recolección de basura del Municipio B de Montevideo, que abarca los barrios de Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, una parte de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces.

El contrato con el Consorcio Ambiental del Plata (CAP) se terminó en 2022 y la entonces intendenta Carolina Cosse tomó la “definición política” de que pasara a manos de la comuna.

Pero, ¿funcionaba bien la privatización allí?

“Estábamos satisfechos” aunque era "perfectible", respondió Carlos Varela, que fue alcalde del municipio entre 2010 y 2020, al ser consultado por El País.

Carlos Varela cuando era el alcalde del Municipio B Intendencia de Montevideo

Varela coincidió en que tercerizar el servicio otorga cierto dinamismo, en la misma línea de lo que decía Píriz de Maldonado, pero indicó que ese tipo de beneficios se podían lograr también con una “empresa pública de régimen privado”.

Entiende que no se debe caer en la "dicotomía de privado vs. público" y subrayó la importancia de adaptar el sistema de recolección a cada zona.

También dijo que la CAP daba soluciones en situaciones extraordinarias, pero que eso implicaba un desembolso extra. “La empresa respondía, pero con un costo adicional”, explicó el hoy director general del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Cuando Adeom hacía un paro, y el Municipio B tenía a una empresa haciendo la recolección, esa zona se veía más limpiea que el resto de la ciudad. Sin embargo, para Varela esto "no es una variable de análisis" porque podía suceder lo contrario y que los trabajadores de la empresa tomaran medidas, mientras los funcionarios públicos siguieran trabajando.

La respuesta de la IMM

Consultados por El País, desde la intendencia dijeron que respondían con lo que ya le habían dicho a Lema cuando hizo la propuesta de tercerizar la recolección de basura.

En primer lugar, señalaron que el sistema actual ya cuenta con “distintas modalidades” de participación del sector privado.

En segundo lugar, dijeron que la intendencia tiene las capacidades operativas y el equipamiento y el personal calificado para poder mantener “el rol público” en la recolección, asegurando “cobertura universal y equidad territorial, aspectos esenciales en una política ambiental moderna”.

La idea de la comuna es cambiar el sistema de recolección apostando a un modelo de contenedores intradomiciliarios o intraprediales en gran parte del departamento. El objetivo es retirar la mitad de los contenedores que están hoy en la calle.

