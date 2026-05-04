Cuidar el contenedor o pagar $ 700.000: la IMM endurece los controles de limpieza con multas máximas

La Intendencia de Montevideo (IMM) pone en marcha este lunes una nueva fase del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027. El plan incluye el despliegue de informadores puerta a puerta y un sistema de vigilancia diseñado para identificar infracciones en tiempo real.

El operativo comenzará en los municipios B y C, y se extenderá gradualmente hacia el resto de la ciudad. El objetivo principal será erradicar la disposición de residuos fuera de los contenedores —tanto domiciliarios como comerciales— y el abandono de objetos voluminosos como restos de poda, muebles y escombros, conductas que a partir de ahora contarán con un seguimiento preventivo y punitivo reforzado.

Contenedor repleto de basura alrededor en Jacinto Vera, barrio de Montevideo, este martes 10 de marzo de 2026. Foto: El País

Cámaras de videovigilancia y multas de hasta 350 UR

La comuna capitalina instalará cámaras de videovigilancia en puntos críticos identificados por la recurrencia de faltas. Además, se incorporará un vehículo equipado con cámaras de alta precisión que reportará imágenes directamente a la plataforma de control de la IMM. Esta tecnología permitirá documentar las infracciones previstas en el Digesto Departamental, que en sus casos más graves pueden derivar en multas de hasta 350 UR (aproximadamente $ 700.000).

Las sanciones, según la normativa, no solo recaen sobre particulares, sino que hacen especial énfasis en los "generadores no domiciliarios" (comercios e instituciones) que utilicen indebidamente los contenedores barriales o dispongan sus residuos en el entorno de estos.

Cronograma de inspección por municipios

El despliegue de los equipos de inspección y control se realizará de forma progresiva siguiendo un esquema de pares de municipios. Tras el inicio en el Municipio B y Municipio C, el cronograma continuará con los Municipios CH y A, seguidos por el G y D, para finalizar la etapa de lanzamiento en los Municipios E y F.

Desde la administración se enfatizó que, si bien el operativo tiene un lanzamiento pautado para este lunes, las acciones de control, educación y fiscalización se sostendrán de forma permanente en todo Montevideo. Para evacuar dudas sobre la gestión de residuos especiales o realizar declaraciones obligatorias, los ciudadanos pueden contactarse vía correo electrónico a declaracion.gestion.residuos@imm.gub.uy o al teléfono 1950 interno 3834, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 16:00 horas.