Justicia dio la razón a Moratorio, que podrá acceder a medicamentos de alto costo para tratar su enfermedad

El Juzgado Letrado en lo Civil de 13ª turno falló este lunes a favor de Gonzalo Moratorio para que reciba un tratamiento de alto costo para tratar su tumor cerebral, confirmó a El País el abogado Rodrigo Rolón, uno de los dos patrocinadores del científico, junto a Martín Frustaci.

La jueza Lucía Granucci condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a brindar el tratamiento, de acuerdo a la sentencia que accedió El País. Tanto el MSP como el Fondo Nacional de Recursos (FNR) desestimaron la solicitud del científico de acceder a los dos medicamentos de alto costo.

En abril de 2025, al virólogo de 43 años le diagnosticaron un tumor cerebral en el lóbulo parietal izquierdo, llamado astrocitoma grado 4, clasificado según la Organización Mundual de la Salud en 2021 como glioblastoma IDH-salvaje, el que es considerado altamente agresivo.

Moratorio presentó hace una semana un recurso de amparo para acceder a la combinación de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que se comercializan bajo el nombre de Opdualag. El tratamiento para realizar una inmunoterapia que le permita fortalecer el sistema inmunológico y así mantener la radioterapia tiene un costo de US$ 30.000 al mes.

Este jueves hubo una audiencia en la que se presentó Moratorio, apoyado sobre un andador. En rueda de prensa a la salida de la audiencia, el científico agradeció "muchísimo" a la gente que le manifestó su apoyo, así como a su entorno que lo cuida en estos momentos y se mostró confiado de obtener la medicación: "lo vamos a lograr".

Noticia en desarrollo...

