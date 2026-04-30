"Lo vamos a lograr": Justicia anuncia el lunes sentencia por pedido de Moratorio para obtener fármacos de alto costo

El científico Gonzalo Moratorio, reconocido a nivel local e internacional por su rol en la gestión de la pandemia de covid-19, presentó este mes un recurso de amparo para acceder a dos medicamentos de alto costo para realizar una inmunoterapia que le permita fortalecer el sistema inmunológico y así mantener la radioterapia para tratar el tumor cerebral que padece.

El juzgado letrado en lo civil de 13 turno, ubicado en el Palacio de los Tribunales, recibió a Moratorio este jueves de tarde y anunció que el lunes de tarde comunicará la resolución sobre si podrá acceder a la combinación de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que se comercializan bajo el nombre de Opdualag, confirmó el abogado Rodrigo Rolón, patrocinador del científico junto a Martín Frustaci en rueda de prensa.

"Les pido que me disculpen. Hoy tuve inmunoterapia así que estoy bastante mareado. Pero me parecía fundamental estar hoy en persona, más allá de lo colateral que trae el tratamiento", comenzó diciendo Moratorio, apoyado sobre un andador, en rueda de prensa.

"Quiero agradecer muchísimo a la gente, que me manifiesta en cada lugar apoyo, cariño, amor, por sobre todas las cosas. Alguna cosita capaz que hice mejor de lo que pensaba", agregó.

"En tercer lugar, agradecerle a la gente que está conmigo todo el día: mi familia, mis amigos y, por sobre todo, ahora que les tocó su turno, a estos dos fenómenos de abogados que tengo, que dejaron la piel en la cancha defendiendo una causa que creemos más que justa", marcó el científico.

Consultado sobre si cree que se revertirá su situación, Moratorio retrucó: "Yo siempre pienso que se va a revertir esta situación. Siempre. Vamos a revertirla. Vamos a ganar. Vamos a superar esto. ¿Es difícil? Sí, es dificilísimo. Pero ¿lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr. Claro que sí".

Respecto a que haya tenido que pasar por un juzgado para obtener la medicación prescrita por el médico dado su alto costo, el científico respondió que "las reglas tienen que ser para todas las mismas". "Está bien que sea así", añadió.

Por su parte, su abogado y amigo, Frustraci, indicó: "Si no hay tratamiento, no hay Moratorio".

Gonzalo Moratorio ingresando al juzgado por recurso de amparo para obtener medicamentos de alto costo para tratar su tumor cerebral. Foto: Estefanía Leal.

"Como tenemos el feriado del 1° de mayo, la sentencia quedó por el día lunes a las 13:00", señaló Rolón. "La realidad es que el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, si resultan condenados en el plazo de 24 horas, tendrían que cumplir con suministrar el medicamento", indicó.

El tratamiento tiene un costo mensual de US$ 30.000, que comercializa el laboratorio Scienza. No está registrado en el país, por lo que deberá llegar por la vía excepcional de uso compasivo. Con este fallo, el equipo legal presentará a la brevedad el formulario correspondiente para que la medicación llegue al país, desde Estados Unidos, los primeros días de la semana próxima.

Moratorio padece un tumor cerebral en el lóbulo parietal izquierdo, llamado astrocitoma grado 4, clasificado según la Organización Mundual de la Salud en 2021 como glioblastoma IDH-salvaje, el que es considerado altamente agresivo.

Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad, el 22 de mayo de 2025, el científico ha recibido tratamientos convencionales en el país, así como también logró hacer varias terapias de punta en San Pablo (Brasil). Hace un mes inició con la inmunoterapia con Opdualag, costeado por el Institut Pasteur y privados.

El tratamiento le funcionó “muy bien” y le permitió responder “muchísimo mejor” a la radioterapia para tratar su cáncer agresivo, destacó el abogado Rolón a El País. Para evitar que se discontinúe el tratamiento, Moratorio lo solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Fondo Nacional de Recursos (FNR), quienes desestimaron su pedido, tal como informó El País. Esta postura ocurre en la gran mayoría de casos, desde hace años.

Sin embargo, el equipo legal avanzó con un recurso de amparo, a pedido del médico de Moratorio, el oncólogo Mauricio Cuello, para que el cuadro médico del científico no se agrave. “Si se corta este tratamiento, las consecuencias podrían ser fatales porque la radioterapia y quimioterapia van a dejar de hacer efecto, y, si progresa este cáncer salvaje, es impredecible lo que pueda pasar en un plazo de cuatro a seis meses”, graficó su abogado Rolón.