Tapia Villacis, exdirector de Inmunizaciones del MSP que hoy ocupa cargo técnico, presentó la renuncia

El infectólogo y docente Steven Tapia Villacis, exdirector de la Unidad de Inmunización del Ministerio de Salud Pública (MSP) quien actualmente ocupa un cargo técnico en la misma unidad, presentó su renuncia días atrás, confirmaron fuentes de su entorno a El País.

Tapia presentó la renuncia hace una semana, y desde el MSP le dijeron que evalúe, con la intención de retenerlo en la unidad que hoy lidera Catalina Pírez. El especialista es uno de los pocos infectólogos que conoce de vacunas, y además trabaja en el área desde hace años.

Su intención de dar un paso al costado de la unidad coincidió, aunque las fuentes marcan que su salida no está relacionada, con la renuncia de Fernanda Nozar, directora general de la Salud. Luego se sumó también el alejamiento del subdirector de Digesa, Gilberto Ríos.

El médico ecuatoriano-uruguayo planteó su alejamiento del MSP tras marcar sus “discrepancias” con la gestión, sobre todo por la "falta" de personal en Inmunizaciones. Esta área trabaja en programas con planificación, donde hubo dificultades para llegar a los objetivos trazados.

Tapia actualmente está de licencia para dar un concurso de docente titular grado 2 en su especialidad.

El profesional es asistente de la Unidad Académica de Enfermedades Infecciosas, a cargo del infectólogo Julio Medina. Asumió como director de Inmunizaciones en 2024 tras la salida de Gabriel Peluffo.