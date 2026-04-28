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El País Información Política

"La lucha es por egos" y "poco compromiso": oposición contra gobierno por cambios en MSP, ASSE e Industria

"Hace cinco años peleábamos contra la peor amenaza de salud. Hoy la pelea es entre las autoridades", criticó el exsubsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian.

El País
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28/04/2026, 19:58
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Ministerio de Salud Publica
Ministerio de Salud Pública.
Foto: Estefanía Leal

Luego de que este martes se conociera la noticia de la renuncia del vicepresidente de la Administración de Servicios de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Olesker, quien pasará a ocupar la subsecretaría del Ministerio de Industria, y las renuncias dentro de la cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP), representantes de la oposición salieron al cruce y criticaron lo que califican como "una pelea entre las autoridades" y "poco compromiso con la gestión".

Tal como informó La Diaria y confirmó El País, Olesker ocupará el cargo que hasta el momento tenía Eugenia Villar, la dirigente política más joven designada en el gabinete, que ha mantenido un perfil muy bajo, sin apariciones ni declaraciones públicas.

Por otro lado y en lo que refiere a la cartera encabezada por Cristina Lustemberg, en los últimos días se conoció la renuncia de la Directora General de Salud, Fernanda Nozar, así como del subdirector, Gilberto Ríos y el infectólogo y docente Steven Tapia Villacis, exdirector de la Unidad de Inmunización de la cartera quien actualmente ocupa un cargo técnico en la misma unidad.

Tapia Villacis, exdirector de Inmunizaciones del MSP que hoy ocupa cargo técnico, presentó la renuncia

Uno de los primeros en expresarse sobre la renuncia de Olesker fue el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien en un posteo en la red social X hizo referencia a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

"A la ministra de Industria le dicen el Ombú, no crece nada a su alrededor", ironizó Da Silva.

En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani, criticó el cese de una "mujer joven y profesional de 30 años [Villar]" para "poner a un señor de 73 años", en alusión a Olesker.

"Después hacen gárgaras con la renovación y la paridad", escribió.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala señaló que es "innegable" que es "muy malo el clima de trabajo en el Ministerio de Industria". Sostuvo que las diferencias entre Cardona y Villar "ya habían trascendido" y que esta última "hoy se fue".

"¿Tiene mal carácter la ministra? Los costos los pagamos todos. Un gobierno con tan alta tasa de renuncias, y un ministerio de industria conflictivo, no le sirve al país", sostuvo Abdala.

En tanto, el diputado blanco Rodrigo Blás, dijo que la novedad no es la renuncia de Olesker, sino que "sacan a la subsecretaria Villar por diferencias internas y poco compromiso con la gestión".

"Siguen las internas.De gobernar ni hablamos. Vamos mal", subrayó Blás.

Además, José Luis Satdjian, quien en la pasada administración ocupó el cargo de subsecretario del MSP, recordó su paso por la cartera años atrás e hizo referencia a las actuales polémicas.

"Hace cinco años peleábamos contra la peor amenaza de salud, todos los días luchábamos para salvar vidas, aumentando CTI, testeos, miles de kilómetros recorridos y horas de trabajo. Hoy la pelea es entre las autoridades, la lucha es por egos, con varias renuncias, la dirección general de salud a la deriva, y la gente lo sufre", indicó el nacionalista.

Otro senador que hizo referencia a la polémica fue Amin Niffouri, del Partido Nacional, quien se mostró crítico con que la política sea "tomada como proyección política".

En la misma línea que los anteriores, el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto subrayó también que "la salud se desangra" y que, en ese sentido, "la conducción de la Salud Pública en nuestro país es un tembladeral".

"A pocos días de tener que concurrir a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes a dar explicaciones sobre la destitución que firmó del Dr. Jorge Curbelo al frente del Hemocentro y por qué sus declaraciones públicas fueron distintas a la resolución que firmó y a lo que declaró [el presidente de ASSE] Álvaro Danza", dijo Casaretto.

"Esto se suma a varias renuncias en el MSP y el mal relacionamiento entre jerarcas", añadió.

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