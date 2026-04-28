"La lucha es por egos" y "poco compromiso": oposición contra gobierno por cambios en MSP, ASSE e Industria

Luego de que este martes se conociera la noticia de la renuncia del vicepresidente de la Administración de Servicios de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Olesker, quien pasará a ocupar la subsecretaría del Ministerio de Industria, y las renuncias dentro de la cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP), representantes de la oposición salieron al cruce y criticaron lo que califican como "una pelea entre las autoridades" y "poco compromiso con la gestión".

Tal como informó La Diaria y confirmó El País, Olesker ocupará el cargo que hasta el momento tenía Eugenia Villar, la dirigente política más joven designada en el gabinete, que ha mantenido un perfil muy bajo, sin apariciones ni declaraciones públicas.

Por otro lado y en lo que refiere a la cartera encabezada por Cristina Lustemberg, en los últimos días se conoció la renuncia de la Directora General de Salud, Fernanda Nozar, así como del subdirector, Gilberto Ríos y el infectólogo y docente Steven Tapia Villacis, exdirector de la Unidad de Inmunización de la cartera quien actualmente ocupa un cargo técnico en la misma unidad.

Uno de los primeros en expresarse sobre la renuncia de Olesker fue el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien en un posteo en la red social X hizo referencia a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

"A la ministra de Industria le dicen el Ombú, no crece nada a su alrededor", ironizó Da Silva.

A la ministra de Industria le dicen el Ombu, no crece nada a su alrededor https://t.co/DX17OaMMmY — Sebastian Da Silva (@camboue) April 28, 2026

En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani, criticó el cese de una "mujer joven y profesional de 30 años [Villar]" para "poner a un señor de 73 años", en alusión a Olesker.

"Después hacen gárgaras con la renovación y la paridad", escribió.

Sacan a una mujer joven y profesional de 30 años para poner a un señor de 73 años.

Después hacen gárgaras con la renovación y la paridad. https://t.co/imI8tX2kEf — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗻𝗶 (@FelipeSchipani) April 28, 2026

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala señaló que es "innegable" que es "muy malo el clima de trabajo en el Ministerio de Industria". Sostuvo que las diferencias entre Cardona y Villar "ya habían trascendido" y que esta última "hoy se fue".

"¿Tiene mal carácter la ministra? Los costos los pagamos todos. Un gobierno con tan alta tasa de renuncias, y un ministerio de industria conflictivo, no le sirve al país", sostuvo Abdala.

A esta altura es innegable que es muy malo el clima de trabajo en el ministerio de industria. Ya habían trascendido las diferencias de la ministra con la subsecretaria. Hoy se fue.

También se fue, y con estridencia, el director de Dinapyme. Y también por diferencias con Cardona… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) April 28, 2026

En tanto, el diputado blanco Rodrigo Blás, dijo que la novedad no es la renuncia de Olesker, sino que "sacan a la subsecretaria Villar por diferencias internas y poco compromiso con la gestión".

"Siguen las internas.De gobernar ni hablamos. Vamos mal", subrayó Blás.

En realidad la noticia no es que nombran a Olesker sino que sacan a la subsecretaria Villar por diferencias internas y poco compromiso con la gestión . Siguen las internas . De gobernar ni hablamos . Vamos mal . @PNACIONAL @Herrerismo https://t.co/nznLEd5Os1 — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) April 28, 2026

Además, José Luis Satdjian, quien en la pasada administración ocupó el cargo de subsecretario del MSP, recordó su paso por la cartera años atrás e hizo referencia a las actuales polémicas.

"Hace cinco años peleábamos contra la peor amenaza de salud, todos los días luchábamos para salvar vidas, aumentando CTI, testeos, miles de kilómetros recorridos y horas de trabajo. Hoy la pelea es entre las autoridades, la lucha es por egos, con varias renuncias, la dirección general de salud a la deriva, y la gente lo sufre", indicó el nacionalista.

Hace 5 años peleábamos contra la peor amenaza de salud, todos los días luchábamos para salvar vidas, aumentando CTI, testeos, miles de kilómetros recorridos y horas de trabajo.

Hoy la pelea es entre las autoridades, la lucha es por egos, con varias renuncias, la dirección… — Jose Luis Satdjian (@JoseSatdjian) April 28, 2026

Otro senador que hizo referencia a la polémica fue Amin Niffouri, del Partido Nacional, quien se mostró crítico con que la política sea "tomada como proyección política".

La política tomada como proyección política , cueste lo que cueste , de rehén sus usuarios . MSP y ASSE claro ejemplo de ello . Lamentable !!! pic.twitter.com/yINN6DRGVR — Amin Niffouri Blanco (@ANiffouri) April 28, 2026

En la misma línea que los anteriores, el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto subrayó también que "la salud se desangra" y que, en ese sentido, "la conducción de la Salud Pública en nuestro país es un tembladeral".

"A pocos días de tener que concurrir a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes a dar explicaciones sobre la destitución que firmó del Dr. Jorge Curbelo al frente del Hemocentro y por qué sus declaraciones públicas fueron distintas a la resolución que firmó y a lo que declaró [el presidente de ASSE] Álvaro Danza", dijo Casaretto.

"Esto se suma a varias renuncias en el MSP y el mal relacionamiento entre jerarcas", añadió.