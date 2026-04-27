Gestión irregular, arbitrariedad y denuncias: las razones de ASSE para cesar a director del Hemocentro

La directiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), liderada por Álvaro Danza, sorprendió la semana pasada al tomar la decisión de cesar de su cargo al director técnico del Hemocentro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado, Jorge Curbelo, quien desde hace 17 años encabezaba la institución.

La resolución provocó la inmediata reacción de legisladores de la oposición, como el caso del diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto —médico de profesión—, que anunció realizará un pedido de informes a ASSE por la reducción presupuestal del Hemocentro, y por el cese de Curbelo.

También hubo otras voces de la comunidad médica y del departamento de Maldonado que cuestionaron la decisión, dado que, en líneas generales, la institución es considerada modelo a nivel nacional y regional.

No obstante, El País accedió a un informe de Jurídica de ASSE —del que dio cuenta en primera instancia VTV— en el que se constataron “irregularidades en la gestión del Hemocentro”.

“Tras un análisis exhaustivo de la gestión de la gestión en el Hemocentro de Maldonado, se ha confirmado una administración paralela y arbitraria por parte de su director técnico, Jorge Curbelo. Su gestión se caracteriza por un desconocimiento sistemático hacían la autoridad del Servicio Nacional de Sangre (SNS) y un manejo de la unidad como si fuera un ente autónomo, ajeno al marco normativo y administrativo de ASSE”, comienza el documento, que fue declarado confidencial.

Gestión irregular y precarización laboral

En el breve informe, al que accedió El País, se indica que se constataron “prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores y el ordenamiento financiero de la institución”.

Se agrega se ha “procedido a la convocatoria de personal omitiendo el Reglamento del Cuadro de Suplentes de ASSE y sin contar con el aval financiero ni la autorización” correspondiente.

También se detectó a partir de esta vía de contratación el incumplimiento de pago de haberes: “Esta metodología de contratación ‘de hecho’ ha provocado que el personal no pueda percibir sus salarios en tiempo y forma, generando una deuda que la institución no puede respaldar”.

Según Jurídica, hubo además a lo largo de los años de gestión “designaciones arbitrarias”, con la adjudicación de funciones “de jerarquía que no existen en la estructura formal” y sin una resolución correspondiente que haya sido avalada por ASSE central.

A su vez, se señala que hay “informes técnicos que alertan sobre la necesidad de intervenir en el relacionamiento vertical para garantizar un trato de respeto hacia el personal”, luego de que se concretaran conflictos y denuncias.

Sobregiro presupuestal

Entre otros de los problemas que encontró ASSE, se detalla que “la dirección del Homoecentro ha ignorado de manera sistemática las directivas de racionalización del gasto enviadas por el SNS elaboradas por la Gerencia General.

En esta línea, se constataron gastos fuera del presupuesto —como contrataciones de servicios de vigilancia para eventos sociales—, “uso discrecional de fondos y viáticos excesivos”.

“Se observa un manejo discrecional de recursos a través de la ‘Fundación Hemovida’, realizando actividades de alto costo y baja eficiencia financiera que impactan negativamente en los gastos. En efecto, esta fundación ha decidido resguardar lo recaudado para el Banco de Leche fuera del alcance del doctor Curbelo. Se han generado compromisos por concepto de viáticos para el personal sin previsión ni autorización del SNS, derivando en reclamos y retrasos en los pagos”, añade el informe.

Además, se denuncian campañas de recolección de sangre a través del uso del “Hemobús” sin la debida comunicación ni autorización previa del SNS.

Entre otras irregularidades, se afirma que Curbelo permitió el “patrocinio de dichas colectas por parte de empresas de bebidas alcohólicas (cerveza y vino), lo que desde la dirección de ASSE se considera “inaceptable para un prestador y contraviene cualquier política pública de promoción de la salud”.

También se habla de favorecimiento al sector privado: “Se han desviado recursos públicos para realizar jornadas a pedido expreso de instituciones privadas de salud (como Medicina Personalizada, entre otras) y para usuarios ajenos a ASSE, afectando directamente el stock y la recolección de los bancos de sangre locales”.

“El doctor Curbelo ha incurrido en un ejercicio de comunicación autónoma, con apariciones en medios y manejo de redes sociales sin coordinar con la Dirección de Comunicaciones de ASSE, ignorando los mensajes institucionales definidos. La falta de acceso por concurso al cargo, el desapego por las normas de contratación, el sobregiro de dinero y la asociación de la imagen de ASSE con marcas de alcohol y prestadores privados configuran una gestión paralela”, concluye el informe.

La reacción de Curbelo

Frente a la decisión de ASSE, El País intentó comunicarse con Curbelo, pero no obtuvo respuesta, aunque aclaró que dará declaraciones en los próximos días.

No obstante, el profesional envió un mensaje a diversos grupos de médicos: "Hola a todos. A esta altura nadie duda de lo que significa el Hemocentro para mí en lo personal y lo que he peleado y luchado para que el Hemocentro sea la referencia nacional e internacional".

"Estas últimas semanas hemos estado luchando para que no se nos rebaje el presupuesto que veníamos teniendo hasta marzo de este año donde se nos comunica que bajaban un 54% las escuelas, un 52% Hemobus y 54% a la parte de conexión eléctrica del Hemobus. Lo cual significa no solo que el Hemobus no puede salir más de una vez y media a la semana, sino las pérdidas laborales de choferes, administrativos y técnicos de las jornadas", continuó Curbelo.

El Hemobus es una unidad móvil de colectas externas de sangre que llegó a Uruguay en diciembre de 2014. Fue puesta al servicio de ASSE para facilitar la captación de donantes.

"Eso es lo que hemos estado trabajando estos días. Acabo de recibir una llamada de Montevideo que por resolución del directorio del día de la fecha me sacan de director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado", concluyó Curbelo.

La resolución del cese del funcionario fue firmada por el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y el vicepresidente, Daniel Olesker, el 23 de abril.

En rueda de prensa, Danza dijo que el cargo de Curbelo era de confianza y ese tipo de puestos son "relevados durante los gobiernos" y que se llevará adelante un "procedimiento administrativo" con el objetivo de conocer con mayor detalles las razones que sustentan la decisión.

Curbelo es médico hemoterapeuta y tiene una extensa trayectoria, ya que desde 1988 es técnico transfusionista. Dirigía el Hemocentro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado desde su apertura en 2009. Fue cesado de su cargo por teléfono en la jornada del jueves. Además, se le informó que ocupará otro cargo dentro de ASSE.