Convocan a directorio de ASSE a comisión de Salud de Diputados por cese de director de Hemocentro en Maldonado

El diputado nacionalista Federico Casaretto le solicitó este viernes al presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, José Luis Satdjián, la convocatoria de las autoridades del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que "brinden explicaciones" tras la destitución de Jorge Curbelo como director del Hemocentro de Maldonado.

Curbelo es médico hemoterapeuta y tiene una extensa trayectoria, ya que desde 1988 es técnico transfusionista. Dirigía el Hemocentro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado desde su apertura en 2009. Fue cesado de su cargo por teléfono en la jornada del jueves, tal como informó El País. Además, se le informó que ocupará otro cargo dentro de ASSE.

Curbelo es integrante de la Sociedad de Hemoterapia e Inmunohematología del Uruguay y de la Sociedad de Hemostasis y Trombosis. Además, participó en innumerables congresos y simposios de la especialidad a nivel nacional e internacional.

También es impulsor del Primer Programa en el Uruguay de Donación de Sangre en los centros de educación primaria públicos y privados de Maldonado y del primer Programa de Donación de Plaquetas por Aféresis en el interior del Uruguay.

"Esto es un golpe a una excelente gestión y al pueblo de Maldonado que a través de los años ha realizado innumerables aportes para transformarlo en un pilar regional y nacional", señaló Casaretto.

Jorge Curbelo, ex director técnico del Hemocentro de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

Pedido de informes

El diputado del Partido Nacional por Maldonado, Federico Casaretto, dijo a El País que estaba prevista para la próxima semana una reunión de Curbelo con los cinco diputados de Maldonado de los distintos partidos políticos. "La situación empezó la semana pasada, cuando Curbelo nos comentó que a través de una circular se enteró de que se reducía un 50% el presupuesto del Hemocentro", señaló el legislador.

Casaretto expresó que a raíz de esta situación se agendó el encuentro, y esta jornada se enteraron del cese de Curbelo. "Está hace 17 años en el Hemocentro, estuvo en el Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, él se retiró de la política hace mucho tiempo. Trabajó en los gobiernos de Tabaré Vázquez, José Mujica, Luis Lacalle Pou y ahora en este", agregó.

El diputado nacionalista dijo que tenía pensado realizar un pedido de informes a ASSE por la reducción presupuestal del Hemocentro, pero ahora sumará preguntas sobre el cese de Curbelo y realizará la petición antes de lo previsto.

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.

Misiva de Curbelo

En un mensaje enviado a distintos grupos de médicos, al que accedió El País, Curbelo escribió: "Hola a todos. Creo que a esta altura nadie duda de lo que significa el Hemocentro para mí en lo personal y lo que he peleado y luchado para que el Hemocentro sea la referencia nacional e internacional".

"Estas últimas semanas hemos estado luchando para que no se nos rebaje el presupuesto que veníamos teniendo hasta marzo de este año donde se nos comunica que bajaban un 54% las escuelas, un 52% Hemobus y 54% a la parte de conexión eléctrica del Hemobus. Lo cual significa no solo que el Hemobus no puede salir más de una vez y media a la semana, sino las pérdidas laborales de choferes, administrativos y técnicos de las jornadas", continuó Curbelo. El Hemobus es una unidad móvil de colectas externas de sangre que llegó a Uruguay en diciembre de 2014. Fue puesta al servicio de ASSE para facilitar la captación de donantes.

"Eso es lo que hemos estado trabajando estos dias. Acabo de recibir una llamada de Montevideo que por resolución del directorio del día de la fecha me sacan de director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado", concluyó Curbelo.

El País intentó comunicarse con Curbelo, pero no obtuvo respuesta.