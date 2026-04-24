Paro de ómnibus de UCOT por 24 horas este viernes tras violenta agresión a un chofer

Los trabajadores de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) anunciaron en la madrugada de este viernes un paro de 24 horas que comenzó con los primeros servicios de la jornada. Los servicios de estos ómnibus amarillos volverán el sábado. El resto de las cooperativas, como COME (coches verdes) o COETC (rojos), no harán paro.

El incidente que derivó en el paro fue protagonizado por el conductor de un auto que recriminó a un chofer de UCOT, que manejaba un ómnibus expreso, por la presunta rotura de un espejo lateral. Fuentes del sindicato narraron a El País que el trabajador abrió la puerta del ómnibus para dialogar con el sujeto e intercambiar datos para los eventuales arreglos, pero recibió una agresión que lo dejó inconsciente y le provocó fracturas en la nariz y un pómulo.

El País accedió a un video grabado por otra persona que justo pasaba por la zona —en Bulevar Artigas, cerca de la rotonda en el cruce con José Pedro Varela y Luis Alberto de Herrera— en el cual se ve que, tras la agresión, el ómnibus impactó contra otro coche que esperaba en el mismo semáforo. El agresor escapó por una ventana.

En primer término, el agresor se dio a la fuga. No obstante, personas que vieron la situación lograron detenerlo y posteriormente fue llevado a una comisaría. La víctima fue trasladada a un sanatorio y luego se dirigió a hacer la denuncia. Se trata de un chofer que también es policía.

Qué líneas de ómnibus están afectadas por el paro

Al mediodía habrá una asamblea de los trabajadores de UCOT, que pararon tanto las líneas de Montevideo como las del transporte suburbano.

Ómnibus de la línea 306 de UCOT.

En un comunicado emitido en la madrugada por la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) se indicó que el trabajador fue "víctima de una brutal agresión" mientras "cumplía con sus tareas laborales". Esto "lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus".

"Este hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable", agregó el sindicato, que exige a las autoridades no solo el esclarecimiento del episodio sino la identificación y sanción al agresor y "la implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores".

"No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad", añade el escrito.

Comunicado de UCOT-ASCOT por agresión a trabajador

El Sindicato de Trabajadores de ASCOT-UCOT informa a la opinión pública, a las autoridades competentes y a nuestros compañeros y compañeras que, ante los gravísimos hechos de violencia ocurridos recientemente contra uno de nuestros afiliados, se ha resuelto decretar un paro total de actividades por 24 horas, a partir de los primeros servicios del día viernes 24.

Nuestro compañero fue víctima de una brutal agresión por parte de un individuo mientras cumplía con sus tareas laborales, la cual lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus. Este hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable.

Desde este Sindicato expresamos nuestro más enérgico repudio ante este acto de violencia inadmisible, que evidencia una vez más la situación de vulnerabilidad en la que desarrollamos nuestras tareas cotidianamente.

Exigimos a las autoridades:

El inmediato esclarecimiento de lo sucedido.



La identificación y sanción del responsable.



La implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Asimismo, convocamos a todos los compañeros y compañeras a una asamblea general a las 12:00 horas en el Terreno, donde se definirán los pasos a seguir, y posteriormente se realizará una movilización.

No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad.

Acompañamos a nuestro compañero y a su familia en este difícil momento y nos mantenemos en estado de alerta y movilización.