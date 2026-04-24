Servicio de ómnibus afectado por paro de UCOT, Coetc y Copsa: horarios y detalles del conflicto

Este viernes 24 de abril sorprende a algunos usuarios del transporte público que encuentran que los ómnibus que habitualmente se toman no están pasando. Trabajadores de tres empresas o cooperativas están de paro: Copsa, UCOT y Coetc, aunque por distintos motivos.

La jornada comenzó con un paro de los trabajadores de UCOT, cooperativa conocida por sus ómnibus de color amarillo que operan líneas urbanas y suburbanas. Esto producto de una agresión a un chofer. El incidente que derivó en el paro fue protagonizado por el conductor de un auto que recriminó a un chofer de UCOT, que manejaba un ómnibus expreso, por la presunta rotura de un espejo lateral. Fuentes del sindicato narraron a El País que el trabajador abrió la puerta del ómnibus para dialogar con el sujeto e intercambiar datos para los eventuales arreglos, pero recibió una agresión que lo dejó inconsciente y le provocó fracturas en la nariz y un pómulo.

El País accedió a un video grabado por otra persona que justo pasaba por la zona —en Bulevar Artigas y Burgues— en el cual se ve que, tras la agresión, el ómnibus impactó contra otro coche que esperaba en el mismo semáforo. El agresor escapó por una ventana.

En primer término, el agresor se dio a la fuga. No obstante, personas que vieron la situación lograron detenerlo y posteriormente fue llevado a una comisaría. La víctima fue trasladada a un sanatorio del Banco de Seguros del Estado y luego se dirigió a hacer la denuncia. Se trata de un chofer de 30 años.

En un comunicado emitido en la madrugada por la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) se indicó que el trabajador fue "víctima de una brutal agresión" mientras "cumplía con sus tareas laborales". Esto "lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus".

"Este hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable", agregó el sindicato, que exige a las autoridades no solo el esclarecimiento del episodio sino la identificación y sanción al agresor y "la implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores".

"No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad", añade el escrito.

Ómnibus de la línea 306 de UCOT.

Qué líneas de ómnibus están afectadas por el paro de transporte

Está previsto que los servicios de UCOT vuelvan a su normalidad el sábado por la mañana. En principio no estaba anunciado que otras cooperativas se sumaran al paro, pero a partir de de las 11:00 trabajadores de Coetc, conocida por sus ómnibus rojos, también adhirieron. El reintegro de esta cooperativa será paulatino en el correr de la tarde de este mismo viernes.

Trabajadores de UCOT y Coetc se movilizaron este mediodía con sus ómnibus en las inmediaciones de la Torre Ejecutiva, sede central del gobierno.

Por otro motivo, también la Asociación de trabajadores de Copsa (ATC) paralizó sus actividades a partir de las 11:00 de la mañana y anunció que los servicios volverán a la normalidad el sábado con los primeros turnos.

En este caso es por un problema del que se han quejado los trabajadores de Copsa en más de una oportunidad, referida al pago de los salarios. El comunicado difundido habla de la "lamentable situación" por el "no pago de salarios en fecha, cuestión que se viene repitiendo y haciendo pública desde hace al menos 14 años".

"Hemos concurrido en reiteradas oportunidades durante todos estos años al Parlamento nacional, juntas departamentales, ministerios, intendencias y las soluciones de fondo no aparecen. Venimos sufriendo el acoso permanente de financieras y bancos por los atrasos en los pagos de nuestros compromisos asumidos; en nuestras familias se viven momentos de mucha incertidumbre y tristeza producto de que no hay certezas", añade el escrito en el que se afirma que la estabilidad laboral "está dependiendo" de decisiones empresariales y del gobierno "que tienen de rehenes a trabajadores y usuarios". La referencia al gobierno es para que "regule y haga cumplir con el pago total" de los salarios en fecha.

Los trabajadores de Copsa se movilizan este viernes en la terminal de Río Branco.