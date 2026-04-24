Tres hombres robaron la estatua del peón rural en el Prado y se la llevaron en camioneta

Tres ladrones participaron del robo de una estatua en el Prado de Montevideo, precisamente en la esquina de Lucas Obes y Buschental, a metros del predio de la Rural. Se trata de una escultura de Federico Escalada denominada "El Peón de Estancia".

A esta estatua, también conocida como Monumento al Peón Rural, solo le quedaron los pies sobre la base de hormigón. El resto del cuerpo ya no está. De hecho, en la base de hormigón todavía cuelga un cartel colocado por la Intendencia de Montevideo (IMM) que indica que la escultura estaba en restauración, y allí puede verse cómo era: el gaucho tenía boleadoras y sombrero.

Información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País indica que el episodio aún está en etapa de esclarecimiento, aunque ya hay un detenido, que reconoció el robo y acusó a un compañero.

Escultura denominada "El Peón de Estancia", que fue robada en la noche del 22 de abril. Foto: Leonardo Mainé/El País

El escrito de la Jefatura indica que personal del Área de Investigaciones realizó un seguimiento a través de cámaras de seguridad del ministerio y se constató que en la noche del miércoles 22 de abril tres hombres participaron del robo de la estatua.

"El traslado de la escultura se efectuó en una camioneta, la cual fue identificada por personal policial", añade el texto, que indica que los funcionarios concurrieron a la casa en donde vive el propietario del vehículo. Se trata de un hombre de 47 años que cuenta con antecedentes penales. Este individuo fue detenido y trasladado a una comisaría, donde "admitió haber participado en el hecho conjuntamente con un hombre de 36 años, poseedor de antecedentes penales".

En el operativo se incautó la camioneta. Faltaría saber quién era el tercer integrante del grupo y recuperar el monumento al peón rural.

Escultura denominada "El Peón de Estancia", que fue robada en la noche del 22 de abril. Foto: Leonardo Mainé

En marzo El País informó que la IMM recibe mil denuncias por año de vandalismo en espacios públicos, lo que equivale a tres por día, aproximadamente. En ese momento, el director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, anunció que la comuna tiene previsto adquirir cámaras de videovigilancia y colocarlas en los lugares "más proclives al vandalismo", sobre todo en donde hay esculturas.

Entre los casos más recientes figuran los siguientes: en noviembre de 2025 delincuentes robaron las rejas que rodeaban el monumento a Joaquín Suárez en la plaza ubicada en Joaquín Suárez y Agraciada. Días antes, ladrones robaron la cabeza y una de las alas del Cóndor del Parque Rodó, obra del artista uruguayo Luis Cantú y un emblema del lago Cachón.

Escultura de bronce de un cóndor en Parque Rodó. Le robaron la cabeza y una de las alas. Foto: Natalia Rovira/El País

En julio de ese mismo año también hubo un robo de un brazo a la escultura de Albert Einstein en la Plaza de los Treinta y Tres. Estas esculturas, al igual que la del Prado, son de bronce.

Albert Einstein. En 2025 robaron el brazo de su escultura, ubicada en la Plaza de los Bomberos junto a otra de Carlos Vaz Ferreira. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Crimen en el Prado: joven de 22 años fue atacado a balazos en una presunta rapiña

También en la zona del Prado, pero en la madrugada de este viernes, se registró un homicidio. Un joven de 22 años que circulaba en moto junto a una mujer fue abordado por dos presuntos ladrones en otra moto a la altura de la rotonda de Luis Alberto de Herrera y Millán. Con la aparente intención de robarle la moto, los atacantes dispararon y le provocaron una herida de muerte.

Información de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que el robo no se concretó. Dos hombres iban en la moto que interceptó al joven y a su acompañante en la rotonda, pero como no pudieron llevarse la otra moto huyeron del lugar.

Telemundo (Teledoce) informó que el joven de 22 años, víctima de los disparos, siguió su marcha y se detuvo en Delmira Agustini y Buschental, en el popular parque que hay en esa zona de la capital, donde esta mañana se desarrollaba un operativo policial en búsqueda de indicios.

Un hombre que circulaba en su vehículo particular por la zona subió a la víctima y la trasladó a la Policlínica Badano Repetto, en Piedras Blancas. Un médico de guardia constató su fallecimiento por una "herida de arma de fuego penetrante en el tórax".