“Es un problema importante”: IMM recibe mil denuncias por año sobre vandalismo en espacios públicos

La Intendencia de Montevideo (IMM) recibe alrededor de mil denuncias por vandalismo por año, lo que equivale a casi tres denuncias diarias. El dato surgió durante la participación del departamento de Desarrollo Urbano en la Junta Departamental por el Presupuesto.

“Hay en el entorno de mil denuncias anuales por vandalismo en el espacio público, que son atendidas en su totalidad”, señaló el director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, ante una pregunta del edil blanco Eric Spektor.

“Están relacionados, en general, con elementos, juegos, pavimentos que se rompen”, explicó, según la versión taquigráfica del pasado miércoles 25 a la que accedió El País.

Para lidiar con este problema, Roux dijo que estaba prevista la compra de cámaras de videovigilancia. El plan es colocarlas en los lugares “más proclives al vandalismo”, sobre todo donde hay “esculturas y monumentos”. “Ese es un problema importante que estamos tratando de atender”, sostuvo.

La Prosecretaría, que tiene tareas similares a las del Ministerio del Interior a nivel nacional, es quien impulsa esta medida. El 9 de febrero, el prosecretario Diego Olivera concurrió a la Junta y dijo que invertirían US$ 200 mil para la adquisición de unas mil cámaras.

La intención es “monitorear” los espacios públicos para que el vandalismo “no quede impune”, sostuvo el jerarca municipal. Y dijo, además, que no se trataba solo del cuidado del patrimonio y el bienestar de los ciudadanos, sino también del “mensaje que queda implícito si no hay consecuencias contra quienes cometen los actos vandálicos”.

En cuento al sitio donde se van a instalar las cámaras, Olivera dijo que es “fundamental” mejorar la vigilancia en todas las plazas del centro de la ciudad y aludió específicamente a las que están sobre la Avenida 18 de Julio.

En este sentido, recordó el robo del brazo de la escultura de Albert Einstein con Carlos Vaz Ferreira en la Plaza de los Bomberos, ocurrido a mitad del año pasado.

Más allá de 18 de Julio, anunció que se instalarán cámaras en el Parque Batlle y el Parque Rodó, “ya que son dos áreas prioritarias por la densidad de infraestructura y demás”. “No descartamos agregar otras áreas, -seguramente lo hagamos-, pero esas son las que, en principio, vamos a priorizar”, continuó Olivera.

El jerarca dijo que las cámaras serán gestionadas por Convivencia Departamental y que si bien el Ministerio del Interior “podría tener competencia en los temas de vandalismo” está demasiado ocupado para darle el “énfasis” que busca la IMM.

Sobre pintadas y grafitis, Olivera dijo que son algo “muy grave”, sobre todo cuando se hacen en el “ornato público o sobre edificios importantes”, pero que lo que más le preocupa es el vandalismo en monumentos e infraestructura urbana, como bancos o luminarias.

Por su parte, durante su participación en la Junta, Marcelo Roux aludió a otro elemento que aporta también al cuidado de los espacios públicos: los cuidaparques. Se trata de algo que creó esta administración.

En la gestión anterior hubo algo similar, los llamados operadores de convivencia, pero los cuidaparques tienen tareas más específicas. Desde el pasado diciembre, hay 30 espacios con cuidaparques y/o cuidabaños gracias a cooperativas contratadas por la IMM. La idea es extender su presencia un 5% y llegar a otras zonas.

“Una es Villa Biarritz, a pedido de la alcaldesa y de los vecinos de la zona, y otra la Plaza Lafone. También queremos tener un sistema un poquito más controlado en el área central, en Plaza Matriz y Avenida 18 de Julio”, dijo Roux.

Recordó que los cuidaparques no tienen “roles represivos”, sino que detectan y desestimulan “determinadas acciones delictivas o que estén fuera de la norma”, y realizan algunas tareas de limpieza.

Durante la sesión, el edil opositor Spektor dijo que la IMM ha actuado con discrecionalidad en casos de vandalismo y que ha sido tolerante con organizaciones como el Pit-Cnt. “Cuando se tienen mil denuncias no hay mucho margen para diálogos, más cuando hay que cumplir con la norma, que es vasta, y hay una institucionalidad que respetar”.