Alto ejecutivo de trenes alemanes dice que a su compañía le interesa el transporte metropolitano de Uruguay

El ejecutivo de Deutsche Bahn, Niko Warbanoff, aseguró en diálogo con El País que les "interesa el transporte metropolitano” uruguayo y que por ese motivo, "quieren explorar más oportunidades". Además, explicó que la operatoria con UPM ha puesto al país a la vanguardia del transporte.

-Usted es el director ejecutivo de Operaciones Internacionales de Deutsche Bahn, la empresa ferroviaria alemana. ¿Qué evaluación hace de su trabajo hasta ahora como operador logístico de la planta de UPM en Paso de los Toros?

-En 2021 firmamos el contrato con UPM y comenzamos a formar el equipo y a capacitarlo. Era un desafío específico porque teníamos que empezar de cero. Atrajimos talentos de distintos sectores de actividad. En los años 2021 y 2022 pusimos énfasis en el entrenamiento de la gente. En abril de 2025 se decidió que toda la pasta de celulosa sea transportada por tren desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo y que todos los productos químicos vayan por tren a la planta de UPM. El proyecto ha movido carga de las carreteras al tren reduciendo las emisiones de C02 en un 70%, lo cual es importante. Transportamos al año alrededor de 2 millones de toneladas de pulpa y 280.000 toneladas de productos químicos. Esas cantidades fueron transportadas en 1150 viajes de trenes con pulpa y 268 con químicos. Esto evitó 64.000 viajes de camión con pulpa y 3.500 con químicos. Estamos bajando con esto el costo de la logística en Uruguay y haciendo que el país sea pionero en el transporte de carga sustentable. Estamos, con nuestros socios Christophersen de Uruguay y Cointer de España, realizando bien nuestras operaciones con la mayor satisfacción para nuestro cliente que es UPM. Estamos aplicando los mejores estándares europeos tanto para la operación como para el mantenimiento de los equipos. Estamos muy contentos. Cada parte involucrada contribuyó.

-Usted se reunió con la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry y con el Director Nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera. ¿Qué planteo le hicieron al gobierno?

-Tenemos desafíos. La gente tiene que acostumbrarse a que el tren está corriendo nuevamente. Hay muchos pasos a nivel por donde pasan autos, peatones y camiones. Ha habido algunos accidentes que, por supuesto, queremos evitar. Por eso estamos en estrecha coordinación con el gobierno. Una manera podría ser reducir los pasos a nivel. Algunos no están protegidos. Hay que hacer campañas de seguridad. También hablamos con la ministra que podría hacerse un Día de la Familia para que los trenes sean visitados e invitar a escuelas.

-¿Les podría interesar participar en soluciones para el transporte metropolitano?

-El transporte de pasajeros también es parte de nuestro negocio. Somos el principal operador de Europa. El grupo Deutsche Bahn tiene 225.000 empleados e ingresos anuales de US$ 30.670 millones. Es de propiedad estatal, pero se maneja como una empresa privada. Operamos trenes regionales, de alta velocidad, suburbanos, buses. Hace dos semanas inauguramos con el primer ministro de la India, Narenda Modi, la ampliación del Sistema de Tránsito Rápido Regional de Delhi. Es algo muy transformador que cambia la vida de la gente, que redujo 70% los tiempos de viaje. Y por supuesto que estamos interesados en Uruguay. Necesitamos saber más de los planes del gobierno.

-¿Es probable que transporten otras cargas que no sea la pasta de celulosa?

-El tren es el mejor modo para el transporte de carga, fundamentalmente para las distancias largas. Somos el principal operador de Europa y uno de los principales del mundo. Tenemos más de 5.000 locomotoras y miles de vagones. Estamos muy interesados en apoyar a otros sectores en Uruguay y estamos prontos para explorar otras oportunidades. Hemos demostrado que somos un socio confiable.

-¿Deberían renovarse las vías hacia el norte de Paso de los Toros y hacia las fronteras con Argentina y Brasil?

-Tendría mucho sentido. Estaría muy contento con dar esa discusión. Sería muy productivo.