“Escandalosa” y “golpe de muerte”: oposición reclama información sobre plan de movilidad y túnel de 18 de Julio

La coalición opositora mira con atención el proyecto de movilidad para la zona metropolitana que por estas horas define el gobierno. Hasta ahora, se conocieron los principales detalles: que será un sistema BRT (bus rapid transit) con dos ejes troncales y una estación multimodal en Tres Cruces. Sin embargo, hay otras definiciones que quedan pendientes, como la posibilidad de que haya un túnel por debajo de la avenida 18 de julio. Ante este escenario, la oposición reclama más información, y pide que se intente alcanzar un consenso en el sistema político por el tamaño de la obra.

Los diputados del Partido Nacional convocaron a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, a comisión en el Parlamento para conocer más detalles del proyecto. Así lo planteó el legislador Juan José Olaizola —que ocupó el cargo de subsecretario de la cartera en el periodo anterior— por la preocupación que les genera el impacto que pueda tener la iniciativa, sobre todo por el eventual túnel de 18 de julio y el “golpe de muerte” que podría significar para el sector comercial.

Olaizola explicó a El País que les preocupa no saber por qué se eligió el sistema BRT y si se ponderaron de manera detenida otras propuestas. Así como cuestiona si es necesario hacer un túnel debido al costo que tendría y el “perjuicio irreparable” que significaría si no queda bien. Además, habla del impacto que tendría la zona comercial, la que “ya no viene bien”, con 1.300 locales. Pero hay otros aspectos que los hacen dudar: los explosivos que se deberían utilizar para realizar el soterramiento en un área con edificios de más de 100 años de antigüedad, la desestimulación a ir al Centro durante la obra, el efecto en el turismo y la reducción de la venta de boletos.

La decisión de la convocatoria se dio después de una reunión con el senador y presidente de la comisión departamental de Montevideo del Partido Nacional, Martín Lema.

De su mismo partido, el diputado Pablo Abdala indicó a El País que está de acuerdo con acortar los tiempos de viaje en la zona metropolitana, no obstante, entiende que “hay otras alternativas que cumplen el mismo objetivo a un costo menor de trastorno y alteración de la vida en el Centro, con las consecuencias nefastas que puede traer para las familias y tantos comerciantes”.

Abdala, a su vez, entiende que el intendente capitalino, Mario Bergara, “no está defendiendo los intereses de los montevideanos”. Asimismo, tiene la impresión de que el frenteamplista es consciente de los problemas que traería y “seguramente le preocupan porque sabe que va a asumir el costo político”, sin embargo, “no asume una posición de liderazgo porque es funcional a los intereses de su partido”.

Desde el Partido Colorado también tienen reparos al proyecto de movilidad. Al diputado Conrado Rodríguez le parece que la realización de un túnel por 18 de julio “ameritaría un estudio distinto” a los que se han hecho debido al alto costo de la obra. A lo que sumó otra crítica: no comprende por qué, “si se precisa acortar los tiempos de traslado sobre esta avenida, la administración anterior hizo la bicisenda, que entorpece el tránsito”. Por lo tanto, “una de las cosas que se deberían cuestionar el gobierno nacional y departamental es la continuidad de ese carril”.

Rodríguez no cree que valga la pena hacer un túnel por 18 de Julio sino que se debería utilizar toda la calzada de la avenida “para que pueda transitar el transporte público”. “En todo caso, se podría ver la posibilidad de algún tranvía moderno como los que circulan en muchas ciudades desarrolladas del mundo. Capaz que esa es la solución para aminorar tiempos”, añadió.

También considera que el gobierno, a esta altura, debería haber dado más información sobre qué se quiere hacer. A su entender, “hay un talenteo bastante grande”, y cree que debería haber consenso político “dado que se le solicitó”, aunque en su caso no acompañó, “los votos a la oposición en la discusión del Presupuesto para crear la Agencia de Transporte Metropolitano”.

Otro legislador colorado que estudia el proyecto es Juan Martín Jorge, quien calificó de “escandalosa” la propuesta del gobierno. El diputado realiza críticas desde el punto de vista técnico —con fundamentos del coordinador de investigación en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Martín Alesina— y político. Porque, desde su perspectiva, debería haber consenso en ambos ámbitos antes de que haya “apresuramientos de hacer proyectos tan sensibles y onerosos”.

"Escandaloso" El diputado colorado Juan Martín Jorge es crítico con el gobierno por la falta de estudios comparativos con otras propuestas. Pero, además, apuntó: “Esto tiene pinta de venir con nombre y apellido: Cutcsa. Es un proyecto que va a hacer que los ciudadanos vivan, de repente, un par de años en obra y que va a afectar y fundir a un sinfín de comercios —que ya vemos cómo cierran todo el tiempo—. Además, no nos vengan a decir un costo de la obra porque después va a salir muchísimo más dado que, en manos del Estado, suele ser así”.