¿Se puede ir de Zonamérica a Ciudad Vieja en 43 minutos? Detalles del proyecto de transporte que divide a expertos

En su reciente discurso en la Asamblea General, el presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo mención de la reforma del transporte metropolitano que quiere implementar su gobierno. Gonzalo Márquez, economista especializado en movilidad, magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue quien preparó el plan en el que se está inspirando actualmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

Márquez dialogó recientemente con los periodistas Carlos Tapia y Mateo Piaggio de El País acerca de los pormenores de un proyecto que ha despertado el rechazo de la oposición.

"Lo que necesitamos para tener una discusión de calidad es tener efectivamente los insumos técnicos encima de la mesa", indicó Márquez en la entrevista publicada este jueves 5 de marzo. "Lo que es necesario es explicar por qué van a bajar los tiempos de viaje, por qué va a aumentar la frecuencia y la previsibilidad y por qué con los cambios que se están planteando se va a poder mejorar el funcionamiento del sistema de transporte, no solo en los ejes principales (Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia), sino también en todo el territorio metropolitano", agregó el economista.

El economista especializado en movilidad, Gonzalo Márquez, trabaja con el Ministerio de Transporte en la reforma metropolitana. Estefanía Leal

Plan del gobierno asegura que se recortarán los tiempos de viaje

El gobierno quiere instalar un modelo BRT (bus rapid transit) que conecte Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja a través de los trayectos Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia. La expectativa es mejorar considerablemente los tiempos de viaje del transporte público metropolitano.

Por un lado, que en el trayecto de Zonamérica a Ciudad Vieja se pase de 1 hora y 8 minutos a 43 minutos. Y por otro lado, que en el trayecto entre El Pinar y Ciudad Vieja, se baje de 1 hora y 21 minutos a 54 minutos.

Parada de ómnibus proyectada para la avenida 8 de Octubre por la línea A. Foto: render del proyecto enviado al BID.

El sistema BRT incluye ómnibus de más de 200 pasajeros, con carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas, gracias a que las paradas son cerradas y se debe pagar antes de entrar.

Además, a lo largo de estos dos ejes troncales, el gobierno proyecta hacer varias obras de infraestructura que potencien las mejoras de velocidad. En varios cruces se harían pasos a desnivel para que los BRT eviten el tránsito. También, se haría una estación multimodal en Tres Cruces con dos niveles bajo el suelo por los que irían los nuevos ómnibus.

Polémica por el túnel por debajo de Av. 18 de Julio

Finalmente, la obra asociada a la reforma que genera más polémica, y cuya realización todavía no fue definida, es un túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio. Su construcción ha generado críticas tanto de expertos como de políticos opositores. En la Intendencia de Montevideo (IMM) genera preocupación por los impactos que tendrá la obra durante por lo menos dos años.

Ante este obstáculo, Márquez aseguró de que los frutos que se verán por la obra a largo plazo harán que valga la pena el tiempo de espera durante la construcción.

"No hay duda de que esto es una oportunidad gigante para que 18 de Julio se convierta en una avenida de primer mundo", afirmó.

Tramo de 18 de Julio en que el transporte colectivo sería subterráneo. Foto: Cinve.

Según Márquez, el túnel es la mejor opción para "repensar la lógica del centro de Montevideo" y permitir que se puedan seguir ampliando veredas y dedicando a la Av. 18 de Julio para actividades sociales, culturales y comerciales: "Si el BRT circula arriba, esa oportunidad se restringe", advirtió.

El soterramiento "hace que eso conviva", dijo Márquez, y agregó: "que en el abajo estén todos los atributos que queremos para el sistema de transporte, pero que en el arriba florezca la actividad humana. Existiría más espacio para que pudieras dedicarlo a que haya bares que tengan sus terrazas sobre 18 de Julio, a que haya acontecimientos culturales, a que la Sala Zitarrosa pueda armar un concierto al aire libre, a que la Biblioteca Nacional, que tiene hoy un proyecto de mejora, pueda también usar los espacios públicos".