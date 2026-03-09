Reforma del transporte: claves del plan que apunta a reducir los tiempos de viaje en la ciudad

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mencionó en su reciente discurso ante la Asamblea General que el gobierno está preparando una reforma del transporte metropolitano a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Se trata de un plan liderado por el economista especializado en movilidad y magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, Gonzalo Márquez.

El proyecto apuesta al modelo BRT (bus rapid transit) en los ejes de 8 de Octubre-Camino Maldonado y Avenida Italia-

Giannattasio. Según explicó Márquez en la entrevista concedida a los periodistas Carlos Tapia y Mateo Piaggio de El País y publicada este jueves 5 de marzo de 2026, el objetivo es mejorar la frecuencia y previsibilidad del sistema. "La clave es poder explicar cuáles son los nuevos atributos que va a tener el sistema de transporte... por qué van a bajar los tiempos de viaje, por qué va a aumentar la frecuencia y la previsibilidad", señaló el técnico.

Para lograrlo, el plan incluye el uso de vehículos 100 % eléctricos, biarticulados, de 25 metros de largo, que circularán por carriles exclusivos segregados físicamente en el centro de las avenidas.

Van a haber paradas cerradas para que las personas ingresen al ómnibus por cuatro puertas como ocurre hoy en un metro (NdR: ya que el boleto se paga antes de entrar a la parada). También cruces soterrados para evitar detenciones por la semaforización. Además, en el nodo principal de Tres Cruces, donde se concentra toda la congestión del área metropolitana, también se plantea que las dos líneas circulen soterradamente.

El economista especializado en movilidad, Gonzalo Márquez, trabaja con el Ministerio de Transporte en la reforma metropolitana. Estefanía Leal

Márquez destacó que, en viajes largos, "los tiempos en transporte público pasan a ser similares a los que hay con transporte privado", estimando ahorros de entre 25 y 30 minutos en trayectos desde Zonamérica o El Pinar hasta la Plaza Independencia.

Respecto a la inversión de US$ 590 millones, el economista defendió la elección del ómnibus frente al tranvía por una cuestión de alcance y costos. Según sus declaraciones a El País, "cualquier solución alternativa que cubra 50 kilómetros de red cuesta entre el doble y el triple". Márquez detalló que, mientras este proyecto sin soterramiento valdría US$ 300 millones, un sistema de tranvía alcanzaría los US$ 1.000 millones, manteniendo una relación de costo de 3 a 1.