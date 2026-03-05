Controversia por proclama del Pit-Cnt para marcha “8M antiimperialista”: políticas y activistas se expresaron

“8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán”. Bajo esta proclama, el Pit-Cnt convoca a participar de la marcha del 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer. El lema elegido generó controversia en redes sociales y dentro del espectro político, puesto que referentes de diferentes partidos que año a año participan de la convocatoria entienden que este lema "desvirtúa" la consigna original.

Para Lilián Abracinskas, activista feminista y legisladora suplente del Frente Amplio, la controversia se puede generar por no entender que "en gobiernos autoritarios lo primero que se cercena son los derechos de las mujeres", pero "es imposible desvincular la agenda reinvidicativa de las mujeres" del actual marco geopolítico en la región y el mundo.

"Cualquiera que se defina feminista no puede no tener postura sobre los sistemas de opresión, donde hay abuso de los más poderosos sobre los más débiles. Es el sentido original del feminismo", expresó Abracinskas en diálogo con El País y remarcó que "no es una agenda FA-PIT", sino que "el movimiento de mujeres se ha posicionado en contra del terrorismo de Estado" desde siempre y una de las grandes luchas de este movimiento en Uruguay "ha sido poner la atención en entender el impacto que ha tenido la dictadura de forma diferenciada entre hombres y mujeres y el movimiento democrático lo tuvo que poner en agenda".

Con esto sobre la mesa, Abracinskas manifestó su deseo de que "el 8M desborde y que cada mujer marche con su real razón para estar allí".

Por su parte, la diputada frenteamplista Julieta Sierra respondió a El País que "hay muchas asociaciones sociales con diferentes consignas de todo tipo. Quizás quien no se identifique con la del Pit-Cnt, se identifica con otra". Sierra, que remarca su postura antiimperialista, siente que quizás este lema "corre un poco el foco de la convocatoria de la marcha".

"Entiendo que estamos en un mundo plagado de incertidumbres, con guerras por todos lados. Necesitamos consignas que amplien convocatorias y no la reduzcan. Soy antiimperialista, pero creo que el 8 de Marzo el foco tiene que estar en ampliar y acercar a todas las mujeres", sentenció.

Para Soledad González, integrante de Intersocial Feminista, "está equivocado el enfoque" de la proclama del Pit-Cnt. "El centro de la marcha es la desigualdad de género y la lucha por romper barreras, limar el patriarcado y cambiar las relaciones de poder", respondió a El País.

González apuntó que este año la consigna de la Intersocial es "Estado ausente = violencia y pobreza hacia las mujeres".

En este sentido, la referente feminista se opuso las voces dentro de la oposición de gobierno que hoy critican la proclama del Pit-Cnt, pero no actúan en favor de los derechos de las mujeres. "El presupuesto lo votó todo el sistema político y nadie pidió agregar presupuesto a la violencia de género y este sí es el foco, solo hablan para criticar lo que hacen otros, pero no para solucionar los problemas. Son los mismos que nos acusan de denuncias falsas, no es verdad que nos defiendan, sino que aprovechan para pegarle al que siempre le pegan", lamentó.

"No es una marcha solo para el Pit-Cnt"

Dentro de la oposición de gobierno, integrantes que cada año participan de la marcha expresaron su malestar por la proclama de la central sindical.

La legisladora colorada y secretaria relatora del Senado María Eugenia Rosselló dijo a El País que esta convocatoria no la representa "en absoluto". "No es una marcha solo para el Pit-Cnt o el Frente Amplio. Reivindica causas y nos abarca a todas las mujeres, seamos del partido que seamos", expresó.

"Militar por esta consigna cuando existen situaciones por las que hay que seguir peleando como la violencia, el sistema de cuidados, el maltrato… excluye. No me va a evitar ir a la marcha, yo voy con mi causa y no voy a ceder mi espacio para que vengan otros a ocuparlo", agregó la legisladora.

El Ministerio del Interior recibió casi 30.000 denuncias por violencia de género en lo que va del 2023. Foto: Archivo.

En la misma línea se expresó la exdirigente sindical y excandidata a la vicepresidenta de la República por el Partido Nacional, Valeria Ripoll: "No voy a dejar de ir, porque el objetivo es que muchas de nosotras no participemos. Yo sigo marchando por la causa convocante a nivel mundial: las diferencias de sueldos, los problemas de los cuidados, la discapacidad. Hay que marcarle al Pit-Cnt que no es el ideólogo de esta marcha, tiene todos los días del año para hacer sus convocatorias".

Para Ripoll, esta convocatoria reúne a mujeres de diferentes orígenes y con diferentes pensamientos políticos, lo que permite que durante la marcha "cada una lleve la bandera que quiera", pero "no hay necesidad de empañar los pocos temas que nos convocan a todas", expresó.

La dirigente nacionalista apuntó que "el quiebre" se dio cuando la consigna de la convocatoria para la marcha era contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el gobierno de coalición y dejó los problemas de las mujeres "totalmente en segundo plano".

Otra exdirigente sindical que hoy milita en filas del Partido Nacional, Patricia Rodríguez, expresidenta del sindicato policial, se expresó a través de su cuenta de X. "El 8M nació para visibilizar las reivindicaciones de las mujeres. Sin embargo, cada vez más se utiliza su masividad para instalar agendas ideológicas que exceden esa causa. Defender los derechos de las mujeres no debería ser funcional a consignas partidarias", escribió.

"La marcha 8M es por la igualdad de género"

El lema escogido por el Pit-Cnt para la marcha de este año también generó respuesta por parte de periodistas de diferentes medios.

"La marcha antiimperialista por la soberanía de los pueblos la pueden hacer cuando mejor les plazca. La marcha del 8M es por la igualdad de género, es una expresión de lucha y resistencia de las mujeres, y de los hombres que acompañan", escribió en su cuenta de X la docente y editora de Política de La diaria, Natalia Uval.

También aprovechó para hablar de este tema la periodista Paula Scorza en el programa Desayunos Informales (Canal 12): "El antiimperialismo uno puede cuestionarlo, pero no es tema de la marcha del 8M. Si nos preocupamos por el antiimperialismo, ¿no nos preocupamos por esas mismas mujeres que son sometidas a dictaduras? (...) Me parece que está todo desviado el foco de lo que es el 8 de Marzo". Sus colegas Lucía Brocal y Patricia Madrid compartieron la publicación.

Lo que dice la proclama del Pit-Cnt para el 8M

“Marchamos no sólo por lo que sucede en nuestro país; miramos al mundo y a nuestra región y reconocemos un escenario atravesado por guerras, bloqueos económicos, endeudamiento, saqueo de bienes comunes y discursos que intentan legitimar la violencia en nombre de supuestas libertades”, señala el documento del Pit-Cnt y remarca que “el feminismo es de clase, es antirracista, es anticapitalista y es antiimperialista”.

"Antiimperialista porque rechazamos toda forma de dominación que someta a los pueblos a intereses ajenos, vulnerando su soberanía y su derecho a decidir su propio destino. Porque sabemos que las mujeres y las infancias son quienes padecen con mayor crudeza las consecuencias de las guerras, los saqueos, las sanciones y las intervenciones y no aceptamos que los derechos sean utilizados como excusa para justificar agresiones militares o presiones económicas que profundizan el sufrimiento de los pueblos", manifiesta la central sindical.