Peñarol vs. Corinthians en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Seguir en la Copa Libertadores es el gran objetivo de Peñarol y sabe que para mantener la ilusión de avanzar a los octavos de final solo le sirve ganar ante Corinthians (21:30 - ESPN y Disney+) al que enfrentará en el Campeón del Siglo.
Peñarol vs. Corinthians:
Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Diego Laxalt, Jesús Trindade; Eduardo Darias, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Matías Arezo. D.T. Diego Aguirre.
Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Matheus Pereira, André Luiz, Allan, Zakaria Labyad; Kaio Cesar, Pedro Raúl. D.T. Fernando Diniz.
La previa:
En la última posición, con dos puntos, los dirigidos por Diego Aguirre no pueden dejar más puntos y por eso solo le sirve sumar de a tres. Ganarle al Timao y a Santa Fe y que Platense pierda en Brasil en la última fecha es la única combinación de resultados que le sirve al Mirasol.
Para este partido, el Carbonero recupera varios futbolistas importantes porque Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Luis Angulo vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico.
Hora: 21:30
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Televisa: ESPN y Disney+
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Asistentes: Claudio Urrutia y Juan Serrano (Chile)
Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
VAR: Juan Lara y Edson Cisternas (Chile)
Piero Maza es el árbitro principal del partido
El chileno Piero Maza será el encargado de arbitrar el encuentro en el Campeón del Siglo entre Peñarol y Corinthians. El trasandino de 41 años arbitró tres partidos al Carbonero con un saldo de dos victorias (ante Rosario Central y Botafogo) y una derrota (ante Jorge Wilstermann).
Claudio Urrutia y Juan Serrano serán los asistentes, Mathías Riquelme será el cuarto árbitro, mientras que Juan Lara y Edson Cisternas, todos de Chile, serán los encargados del VAR.
¡Así forma Corinthians!
El equipo dirigido por Fernando Diniz tiene la novedad de contar en el lateral derecho con el uruguayo Pedro Milans, de último pasaje por el aurinegro.
El once del Timao: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Matheus Pereira, André Luiz, Allan, Zakaria Labyad; Kaio Cesar, Pedro Raúl.
O elenco alvinegro aproveitou para conhecer o gramado do Campeón Del Siglo antes do aquecimento! ⚫⚪— Corinthians (@Corinthians) May 21, 2026
📸 Rodrigo Coca / Corinthians #PENxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/wT3sz8EdtM
¡Confirmado el once inicial de Peñarol!
Diego Aguirre dio a conocer el equipo con la ausencia de Nicolás Fernández por lesión de último momento, pero con el ingreso de Eduardo Darias y la presencia de Emanuel Gularte en la defensa.
El once del Carbonero: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Diego Laxalt, Jesús Trindade; Eduardo Darias, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Matías Arezo.
Así juega #Peñarol frente a Corinthians 🇧🇷, por la Fecha 5 del Grupo E de la Copa CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/C6wa4ZP1Dx— PEÑAROL (@OficialCAP) May 21, 2026
El plantel de Peñarol ya dice presente en el Campeón del Siglo
A una hora y media del inicio del encuentro, el plantel de Peñarol llegó al Campeón del Siglo de cara al partido ante Corinthians en el marco de la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.
¡LLEGÓ PEÑAROL!— PEÑAROL (@OficialCAP) May 21, 2026
📍 Esᴛᴀᴅɪᴏ Cᴀᴍᴘᴇᴏ́ɴ ᴅᴇʟ Sɪɢʟᴏ pic.twitter.com/fKMIvn20hx
El Indio Fernández es baja para esta noche
En la previa del partido se confirmó que Nicolás "Indio" Fernández no será de la partida por lesión. El volante central, que apuntaba a titular, le podría dejar su lugar a Eduardo Darias.
La nómina de Diego Aguirre con regresos muy importantes
Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Luis Angulo vuelven a la lista de convocados de Peñarol que confeccionó Diego Aguirre de cara al partido frente a Corinthians.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Corinthians 🇧🇷, por la Fecha 5 del Grupo E de la Copa CONMEBOL @Libertadores.— PEÑAROL (@OficialCAP) May 21, 2026
Suspendido: Lucas Ferreira. pic.twitter.com/RvDcyP2mF9
¿Cómo está el Grupo E de Copa Libertadores?
Se enfrentan el líder y el escolta porque Corinthians visita a Peñarol que aunque está último en su grupo todavía se ilusiona con la clasificación luego de la derrota de Platense con Independiente Santa Fe.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Corinthians!
En el Estadio Campeón del Siglo se cierra la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores donde Peñarol recibe a Corinthians sabiendo que está obligado a ganar para mantener la chance de clasificar a octavos de final.