Papa Leon XIV visitará Uruguay en noviembre: estará en Montevideo, Florida y un departamento del norte

El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmaron fuentes de la Iglesia Católica a El País. Aún así, el Vaticano, sede del Sumo Pontífice, no ha definido aún la fecha exacta y la cantidad de tiempo que permanecerá en el país.

El sumo pontífice visitará Montevideo, Florida y un departamento del norte del país que resta definir entre Rivera y Paysandú.

León también tiene previsto visitar Argentina

El pasado miércoles, el intendente de Florida, Carlos Enciso aseguró que León visitará Uruguay e incluso su departamento. El exembajador de Uruguay en Argentina lo anunció en primera instancia por redes sociales y confirmó a El País que desde el Vaticano se le aseguró que la presencia de León XIV en el país es un hecho.

También visitará Argentina, agregó el jefe comunal, que en noviembre de 2025 había enviado una carta a la Ciudad del Vaticano con el pedido específico de que la principal autoridad de la Iglesia Católica confirmara su presencia en el departamento, además de en Uruguay.

“Después de enviar la nota venimos haciendo un seguimiento y por las fuentes que tengo de la época de Francisco, además de un chequeo que realice a nivel diplomático, estoy en condiciones de afirmar que León XIV va a venir a Uruguay, aunque todavía no está confirmada la fecha precisa. Podría ser en noviembre”, dijo a El País el intendente blanco.

“Lo importante es que dentro de Uruguay ya está previsto que estará en Florida”, agregó.

El protocolo establece que el Vaticano notifique a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el papa decide realizar una visita oficial. En Uruguay, este organismo, integrado por la asamblea de obispos, es el encargado de recibir la confirmación a través de su representante. Al ser consultado sobre el tema, monseñor Milton Tróccoli, obispo de la Diócesis de Maldonado-Punta del Este y Minas, indicó al equipo de comunicación de la Iglesia Católica que aún no cuenta con la confirmación oficial.